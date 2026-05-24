Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Pia accuserà Ricardo Pellicer di aver posto fine alla vita di Ana dopo aver trovato una prova compromettente nella sua giacca. L'uomo proverà inizialmente a depistare i sospetti della domestica per poi ammettere le sue colpe nel decesso della moglie.

Pia accusa Ricardo di aver ucciso Ana

Santos riceverà una drammatica notizia alla tenuta. Il valletto apprenderà che sua madre è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione. Tutti gli indizi punteranno il dito contro Ricardo, a causa dei loro passati dissapori.

Pia noterà che l'uomo è molto nervoso e ci sono lacune in merito alla sua versione. La domestica accuserà Pellicer di aver posto fine alla vita della moglie quando troverà una prova compromettente all'interno della sua giacca. L'uomo affermerà di non avere niente a che fare con l'assassino di Ana e di aver aiutato la guarda civile nelle indagini per risolvere il caso.

Ana è morta dopo un diverbio con Ricardo

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Ricardo continuerà a essere infastidito di fronte alle domande di Pia. L'uomo troverà il coraggio per confessare alla domestica di aver ucciso Ana anche se non intenzionalmente. La donna non sopporterà una simile versione e deciderà di avvertire Santos di quando scoperto.

Pia prenderà le distanze da Ricardo, rifiutando di ascoltare le sue giustificazioni. Il pubblico scoprirà che Ana era deceduta in seguito ad un acceso diverbio col marito. In quel frangente, la madre di Santos era caduta in terra, sbattendo la testa.

Manuel ha assunto Enora grazie a Tono

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine maggio su Rete 4, Martina e Catalina hanno avuto un violento confronto sulla gestione della tenuta. Il risentimento è aumentato con l'ingresso del barone di Valladares, un uomo dispotico che è apparso poco incline ai cambiamenti. Il nuovo arrivato si è arrabbiato per la decisione di Catalina di aumentare il salario ai braccianti.

Successivamente, Manuel ha assunto Enora, un asso nei motori.

Tono ha convinto il marchesino a dare una chance alla ragazza. La scelta non è piaciuta per nulla a Leocadia, che ha provato a metterci lo zampino. Manuel ha capito di dover fare qualcosa per interrompere l'invadenza della darklady.

Infine la verità sulla morte di Jana ha fatto fatica ad emergere che se è certo che il duca di Carril centri qualcosa. Lope si è introdotto nel suo grande palazzo dove ha rischiato di essere scoperto. Il cuoco ha portato avanti una missiva rischiosa all'interno della tenuta dei genitori di Vera.