Il successo travolgente de La Promessa continua a tenere i telespettatori incollati allo schermo e le anticipazioni in arrivo direttamente dalla Spagna promettono una svolta drammatica senza precedenti nelle prossime puntate in onda su Rete 4. Il palazzo dei marchesi di Lujan si trasformerà nel teatro di un vero e proprio incubo a causa della furia cieca del duca De Carril, deciso a riprendersi ad ogni costo sua figlia Vera, la cui vera identità nobiliare è ormai emersa. L'irruzione armata dell'aristocratico spezzerà la quiete della tenuta, lasciando dietro di sé una scia di sangue, dolore e un lutto devastante che cambierà per sempre gli equilibri tra i membri del servizio e i signori.

Julieta e Santos tra la vita e la morte

La tensione accumulata nelle ultime settimane esploderà in modo violento quando il duca De Carril si presenterà a palazzo armato e intenzionato a rapire Vera. Nel tentativo di proteggere la ragazza, Julieta si interporrà tra padre e figlia, venendo colpita in pieno addome da un proiettile. Subito dopo, nel caos generale, anche il giovane lacchè Santos tenterà di fermare il nobile, ma verrà raggiunto a sua volta da un secondo colpo di arma da fuoco prima che l'aggressore riesca a fuggire. Manuel prenderà immediatamente in mano la situazione organizzando il trasporto dei feriti nelle loro stanze per ricevere le cure d'urgenza del dottor Peribanez. Questo evento scatenerà una feroce guerra di classe all'interno delle mura: Ciro, fuori di sé dalla rabbia e preoccupato solo per la sorte della sua amata, esigerà a gran voce che il medico dia la priorità assoluta a Julieta, abbandonando a se stesso il povero Santos.

Mentre Manuel veglierà senza sosta su una Julieta ancora inconscia ma stabile, le condizioni del lacchè appariranno da subito disperate. Il proiettile ha infatti sfiorato il cuore, causando danni irreparabili ai vasi sanguigni.

Il doloroso addio a Santos e le nuove tensioni a palazzo

Per Santos non ci sarà più nulla da fare: il medico comunicherà ufficialmente a Ricardo e a Petra che l'operazione è impossibile e che al ragazzo restano pochissime ore di vita. Consapevole della fine imminente, il giovane utilizzerà il tempo rimasto per saldare i conti con il passato e congedarsi affettuosamente da tutto il personale di servizio: dalle cuoche Simona e Candela fino a Carlo e alla stessa Petra. Il momento più straziante avverrà all'alba, quando Pia entrerà nella stanza del ragazzo e troverà Ricardo mentre veglia in lacrime il corpo ormai esanime del figlio, dopo un ultimo e definitivo perdono reciproco.

La morte di Santos non placherà però i conflitti, tutt'altro. La marchesa Leocadia mostrerà una freddezza glaciale, rimproverando aspramente il maggiordomo per aver organizzato la camera ardente all'interno del palazzo. Questo atteggiamento spietato provocherà una ribellione senza precedenti da parte di Ricardo, pronto a sfidare l'autorità della sua stessa amante per difendere la memoria del figlio. Nel frattempo, Lorenzo non perderà occasione per infierire su Vera, accusandola apertamente di essere l'unica responsabile della morte di Santos. Mentre il servizio cercherà di riorganizzarsi per partecipare al funerale, l'atmosfera a La Promessa si farà sempre più cupa e insostenibile, lasciando le porte aperte a nuove e inaspettate alleanze.