Le trame delle puntate spagnole de La Promessa previste prossimamente sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Candela svelerà a Tono i motivi che avevano portato Simona a lasciarlo alle cure di zia Luisa. Il saldatore ascoltate le parole della cuoca deciderà di avere un confronto chiarificatore con la madre.

Candela svela a Tono che Simona l'ha lasciato alle cure di zia Luisa

Enora vorrà ad ogni costo che Tono faccia pace con sua madre. La ragazza incoraggerà il suo amato a chiarirsi con Simona per capire i motivi che l'hanno spinta a lasciarlo alle cure di zia Luisa quando era in fascia.

Tono accetterà di avere un confronto con la madre solo per far felice Enora. Durante il faccia faccia, il saldatore chiederà a Simona di deporre l'ascia da guerra senza rivangare il passato. Simona capirà che il discorso del figlio non proviene dal cuore. Enora, a questo punto, cercherà di calcare la mano per arrivare ad una riconciliazione definitiva tra madre e figlio. Candela confiderà a Tono che Simona era stata costretta ad allontanarsi da lui dopo la morte del marito Custodio. Il ragazzo capirà perché la genitrice ha preservato lui e Virtudes dal padre, uno dedito all'alcool e alle botte.

Tono fa pace con la madre

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il risvolto della storia segnerà il lieto fine nella guerra tra Tono e Simona.

Grazie a Candela, l'operaio raggiungerà la madre con la medaglietta in mano scusandosi per non aver approvato la sua scelta di proteggerlo. Tono preciserà alla donna di non aver mai smesso di volerle bene nonostante i contrasti. L'uomo si dichiarerà pronto a tornare il figlio che ha sempre desiderato. Una riconciliazione in piena regola che rallegrerà non solo Simona ma anche Enora e Manuel, convinti che entrambi avessero bisogno di guadare il futuro con più ottimismo.

Manuel ha deciso di assumere Enora

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine maggio sui teleschermi italiani, Angela ha deciso di restare alla tenuta, chiedendo consiglio a Curro. Il giovane le ha promesso che avrebbero affrontato insieme ogni ostacolo.

Manuel, invece, ha scoperto che era stata Enora a dare a Tono i consigli giusti sui motori e per questo ha deciso di assumerla. L'arrivo del barone di Valladares ha gettato nel panico sia Catalina che Martina, preoccupate per le novità della gestione della tenuta. Intanto una notizia uscita sul giornale ha cambiato il corso delle indagini sulla gioielleria Llop. Infine tutto lo staff è rimasto sorpreso quando Ricardo non è stato eletto nuovo maggiordomo al posto di Ramona, andato in pensione.