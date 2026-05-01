Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Lope incontrerà Federico alla tenuta dei suoceri scoprendo che soffre terribilmente l'assenza della sorella Vera. Il cuoco informerà l'amata, che entrerà in crisi.

Lope scopre che Federico sente l'assenza di Vera

Lope si recherà a casa dei genitori di Vera per cercare informazioni sull'attentato ai danni di Curro e sull'omicidio di Jana. Tutti le prove punteranno il dito su Lorenzo e per questo Lope deciderà di lasciare l'abitazione dei suoceri anche se prima di farlo si fermerà a parlare con Federico, il fratello di Vera.

Il cuoco capirà che il giovane soffre terribilmente l'assenza della sorella a differenza del padre. Lope comprenderà che Federico è ancora affezionato a Vera e che desidera sapere che fine abbia fatto. Il cuoco cercherà di trovare un modo per parlare con la sua amata del ragazzo una volta tornato a La Promessa.

Vera entra in crisi scoperta la verità sul fratello

Le anticipazioni della soap opera spagnola raccontano che Vera deciderà di non affrontare il discorso del fratello, facendo venire a Lope molti dubbi sul suo comportamento. Nel frattempo, sua madre Amelia rimarrà a servire a La Promessa sotto falsa identità.

Lope confiderà a Vera che suo fratello è molto addolorato per la sua scomparsa.

La domestica, a questo punto, capirà che Federico sta soffrendo da tempo e per questo sprofonderà nella disperazione per molti giorni. Teresa cercherà di stare vicino a Vera nonostante sia all'oscuro dei veri motivi del suo turbamento. Ad un certo punto, la domestica implorerà Lope di fargli incontrare Federico almeno una volta. La ragazza si metterà in pericolo poiché suo fratello potrebbe tradirla e raccontare al loro padre il suo nascondiglio.

Leocadia ha ordinato a Samuel di nascondere la scomunica a Lisandro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio maggio su Rete 4, Lisandro ha donato un titolo ad Adriano per ringraziarlo di avergli salvato dalla vita dall'ira di Eugenia.

Il mezzadro ha rifiutato il titolo dopo aver scoperto il nome scelto per lui e la sua famiglia. Jacobo come Alonso si sono infuriati con il ragazzo, temendo di finire in uno scandalo. Samuel, invece, è uscito allo scoperto, sconvolgendo tutti con la sua rivelazione. Lo staff è rimasto sbigottito quando ha appreso che Petra è innocente ed è stata cacciata senza motivo dalla tenuta. Leocadia ha spinto il sacerdote a nascondere la scomunica a Lisandro. La darklady ha imposto a Samuel di non dire niente al potente nobile e fare finta che tutto fosse come prima. Infine Romulo ha deciso di lasciare la tenuta insieme ad Emilia.