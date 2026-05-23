La Promessa continua a tenere incollati i telespettatori di Rete 4 con intrighi sempre più serrati e sviluppi destinati a cambiare gli equilibri della tenuta. Nelle prossime puntate, i riflettori saranno puntati su due vicende ad altissima tensione: da una parte il piano subdolo di Leocadia ai danni di Manuel, dall’altra il gesto estremo di Lorenzo, che arriverà a rapire Angela. Due trame destinate a intrecciarsi e a lasciare il pubblico con il fiato sospeso.

Leocadia inganna Manuel e lo estromette dall’azienda

Le dinamiche tra Leocadia e Manuel subiranno una svolta decisiva.

La donna, già in posizione di forza all’interno dell’azienda di motori aerei fondata dal marchesino, metterà in atto una strategia tanto sottile quanto efficace per ottenere il controllo totale. Tutto inizierà quando Leocadia deciderà di non informare Manuel di un dettaglio fondamentale: l’imprenditore Pedro Farrè ha testato con successo uno dei motori ed è pronto a investire ulteriormente nel progetto. Sfruttando questa omissione, la Figueroa proporrà a Manuel un nuovo prestito, ponendo però una condizione drastica: ottenere il 100% della società. Quando Manuel scoprirà la verità, si sentirà tradito e cercherà di reagire mettendo alle strette la sua socia. Tuttavia, Leocadia riuscirà a difendersi con abilità, fingendo incomprensione e minimizzando l’accaduto.

Determinato a non cedere, il marchesino tenterà una contromossa, coinvolgendo proprio Farrè per rilevare la quota di Leocadia a un prezzo più alto. Ma la battaglia si rivelerà più complessa del previsto. Con una mossa a sorpresa, sarà infatti Leocadia a ribaltare nuovamente la situazione, convincendo Farrè ad acquisire anche la quota di Manuel. A quel punto, il giovane imprenditore si troverà di fronte a una scelta difficile: accettare l’accordo e rinunciare al controllo dell’azienda oppure continuare a lottare contro una nemica sempre più potente. Complice anche la pressione del padre Alonso, Manuel finirà per cedere, ignaro fino in fondo della portata dell’inganno subito.

Lorenzo rapisce Angela e la situazione precipita

Parallelamente, un’altra storyline porterà tensione e pericolo a La Promessa. Dopo essere riuscito a evitare conseguenze definitive per i suoi traffici illegali, Lorenzo tornerà più pericoloso che mai. Il suo rancore si concentrerà in particolare su Angela, ritenuta responsabile – insieme a Curro – dei guai giudiziari affrontati. Intanto, la giovane starà progettando di lasciare la tenuta per trasferirsi in Svizzera e ricominciare una nuova vita lontano da intrighi e vendette. Tuttavia, i suoi piani verranno bruscamente interrotti: durante una serata in paese, Angela sparirà improvvisamente senza lasciare traccia. La sua scomparsa getterà nello sconforto Leocadia, che farà subito scattare le ricerche mobilitando uomini e risorse.

Ma la verità emergerà poco dopo: è stato proprio Lorenzo a rapire la ragazza. L’uomo, deciso a ottenere un tornaconto personale, contatterà Leocadia imponendo condizioni precise per la liberazione. Inizialmente chiederà una somma di denaro come risarcimento per le perdite subite, ma non si fermerà qui. Il suo piano si farà ancora più inquietante quando avanzerà una richiesta destinata a sconvolgere tutto: potrà restituire Angela solo se otterrà il consenso a sposarla. Di fronte a un ricatto tanto crudele, Leocadia si troverà davanti a una scelta impossibile. Salvare la figlia accettando le condizioni di Lorenzo oppure rischiare conseguenze imprevedibili pur di non cedere al suo gioco. Un dilemma che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso nelle puntate in arrivo.