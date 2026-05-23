L'attore canadese Stewart McLean, noto per il suo ruolo nella serie Netflix 'Virgin River', è stato rinvenuto senza vita nell'area di Lions Bay, Columbia Britannica. La scoperta ha trasformato la sua scomparsa, denunciata il 18 maggio, in un'indagine per omicidio. McLean, quarantacinque anni, era stato visto l'ultima volta nella sua abitazione il 15 maggio. L'inchiesta è stata affidata all'Integrated Homicide Investigation Team (IHIT).

Le indagini e il ritrovamento del corpo

La Royal Canadian Mounted Police (RCMP) aveva avviato un appello pubblico per raccogliere dettagli sulla scomparsa di McLean.

Il 22 maggio, l'Integrated Homicide Investigation Team (IHIT) ha comunicato il ritrovamento dei resti dell'attore nella località costiera di Lions Bay, tra Vancouver e Squamish. Durante le indagini, sono emersi elementi che hanno orientato l'ipotesi verso un omicidio, portando al trasferimento del fascicolo all'unità investigativa specializzata per chiarire la dinamica dei fatti.

La carriera artistica di Stewart McLean

La carriera di Stewart McLean spaziava oltre il suo apprezzato ruolo in 'Virgin River'. L'attore aveva preso parte a numerose produzioni televisive e cinematografiche. Tra i suoi lavori più significativi si ricordano la serie crime 'Murder in a Small Town', la produzione true crime 'Happy Face' e il film televisivo 'The Killer Inside: The Ruth Finley Story'.

McLean era apparso anche in serie TV come 'Supernatural', 'Travelers', 'Beyond', 'Silicon Valley - La valle del boom', 'Siren' e 'Delitti e misteri a Gibson'. La sua presenza era particolarmente notata in produzioni di genere crime e drammatico.

Proseguono le indagini per omicidio

L'Integrated Homicide Investigation Team (IHIT) sta proseguendo le indagini per fare piena luce sulle circostanze della morte di McLean. Gli investigatori sono impegnati nella raccolta di ogni elemento utile a ricostruire la sequenza degli eventi. Al momento, le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli sull'inchiesta, né sono stati comunicati sviluppi riguardanti sospetti o arresti. La comunità di Lions Bay e il mondo dello spettacolo attendono gli aggiornamenti ufficiali su questa tragica vicenda.