Melek irromperà alle nozze di suo marito con Yildiz nella puntata de L'Erede di venerdì 5 giugno: "Sono la moglie di Sehrat Yelduran", urlerà.

Le anticipazioni tv rivelano che Serhat spiegherà a Melek che è stato costretto a sposarsi, ma questo non basterà. Serhat, infatti, non si sentirà di lasciare la sua famiglia per tornare a Istanbul e questo spingerà Melek a riconsegnare l'anello a suo marito.

L'erede: una famiglia scomoda per Sehrat

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che Serhat, un medico noto a Istanbul, sarà costretto a tornare a Urfa, sua città d'origine, per far visita a suo padre in fin di vita.

Ad avvertirlo delle condizioni di salute del signor Bekir Yelduran sarà il fratello maggiore, Akif. Sehrat dovrà separarsi dalla moglie Melek per non vivere con lo scrupolo di non aver dato l'estremo saluto a suo padre, ma prometterà alla donna che tornerà presto e le chiederà di non accompagnarlo perché non sarà necessario. Una volta a Urfa, Serhat troverà suo padre a casa, allettato ma non in pessime condizioni dopo l'infarto. Akif gli spiegherà che è stato Bekir a chiedere di essere portato a casa. Le condizioni di salute del signor Yelduran non saranno l'unico problema di Sehrat: per salvare la sua famiglia, infatti, sarà costretto a sposare Yildiz, la figlia dei Kordağlı , una famiglia molto potente e nemica.

Il medico spiegherà ad Akif che lui è già sposato e non sposerà mai una donna che non ama solo per compiacere la famiglia, ma le cose non saranno così semplici.

Le nozze forzate di Serhat e Melek

Nella puntata de L'Erede di venerdì 5 giugno, Serhat saluterà suo padre e sarà pronto a tornare a Istanbul, ma in quel momento irromperà la famiglia Kordağlı, armata. Aşır, il fratello di Yildiz, minaccerà di togliere la vita a sua sorella e a Serhat se il matrimonio non avverrà di lì a poco. Il medico non avrà altra scelta che accettare a malincuore il matrimonio con rito islamico, certo che potrà tornare a Istanbul e continuare la sua vita con Melek. Prima delle nozze, Yildiz gli spiegherà che sogna da sempre di sposarlo, perché in lui ha sempre visto la strada per la libertà e per proseguire i suoi studi.

Subito dopo la cerimonia, però, Melek irromperà alla villa con i suoi genitori e rivendicherà il suo ruolo: "Sono la moglie di Sehrat Yelduran", urlerà in lacrime. Quando la donna scoprirà che Serhat ha sposato un'altra donna sarà sconvolta e chiuderà i rapporti con lui, riconsegnandogli l'anello. Serhat la implorerà di credere alla sua buona fede, ma quando lei gli chiederà di tornare a casa e chiudere con il passato, lui non potrà accettare.