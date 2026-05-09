L'erede - Halef, il nome originale delle serie tv turca - è pronta ad arrivare su Canale 5. La trama vede protagonista un chirurgo di fama mondiale che cerca di costruire il suo futuro con la donna che ama, ma un malore improvviso del padre lo riporta nel suo paese d'origine. Lì Serhat è chiamato a fare i conti col passato: due famiglie rivali e un matrimonio combinato.

Anticipazioni L'Erede

Sulle reti Mediaset è comparso uno spot pubblicitario per promuovere la nuova fiction turca in onda su Canale 5.

Le anticipazioni de L'Erede, vedono Serhat costruire il suo futuro a Istanbul insieme: il protagonista è un chirurgo di fama mondiale.

Ma non solo lavoro, perché il medico è felicemente innamorato di Melek, tanto da sposarla in gran segreto. Le cose precipitano quando Serhat viene richiamato a Urfa per un malore improvviso al padre: una volta tornato nel suo paese d'origine, il protagonista si ritroverà a dover fronteggiare diverse sfide: la rivalità tra due famiglie e un matrimonio combinato con Yıldız Kordağlı. A proposito delle nozze, la moglie pretende di essere trattata come tale e quindi invita il medico a prendersi le sue responsabilità per non venire a meno dell'impegno preso con lei. Nella parte finale del promo infatti il protagonista concluso con un commento sarcastico: "Se sei l'erede, vivere, respirare e per fino respirare avrà un prezzo".

Il cast della nuova serie tv

La nuova fiction turca targata Mediaset vede nel cast:

Ilhan Sen nei panni di Serhat

Aybüke Pusat è Melek

Biran Damla Yılmaz veste i panni di Yıldız Kordağlı

Veda Yurtsever Ipek

Mert Dogan è Aser

Inanc Kocka è Halim Besir

Birgul Ulusoy

L'opinione di alcuni utenti del web

Il promo de L'erede è stato oggetto di discussione tra gli utenti di X. Un utente ha scritto: "Il promo sembra bello, ma non ho capito cosa combinano i due protagonisti principali". Un altro utente ha affermato: "E vaiiii, si ricomincia con una nuova dizi turca".

Un ulteriore utente ha ammesso di amare già il nuovo triangolo in onda su Canale 5: "Non vedo l'ora di vedere il nuovo triangolo". Un utente che ha già visto la serie in lingua originale ha assicurato che Melek è solamente un personaggio di passaggio: "Alla fine la vera protagonista sarà Yildiz". Uno spettatore invece si è augurato che la serie vada in onda nel pomeriggio: "In prima serata sarebbero davvero troppe da seguire".