Hatçik rivelerà a Yildiz la scena terribile a cui ha assistito nella puntata de L'Erede di venerdì 5 giugno: "Akif ha tolto la vita a suo padre", dirà, "Lo ha soffocato".

Le anticipazioni tv spiegano che Yildiz sarà sconvolta dal fatto che la morte del padre di Serhat non è stata per cause naturali. La donna prometterà alla sua servitrice che custodirà il suo segreto.

La vita di Sehrat sarà sconvolta ne L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che Serhat, un medico di successo, tornerà a Urfa dopo aver saputo che suo padre ha avuto un infarto.

Il medico che aveva interrotto i rapporti con la sua famiglia d'origine, i Yelduran, non se la sentirà di proseguire la sua vita a Istanbul come se nulla fosse. Serhat saluterà sua moglie Melek, sposata in segreto, e le prometterà che tornerà a casa appena avrà rivisto suo padre Bekir, in gravi condizioni di salute. Tutto sembrerà andare per il meglio: Melek resterà a Istanbul e Serhat tornerà dalla sua famiglia. Il soggiorno a Urfa non sarà affatto facile per il medico: suo fratello Akif gli farà pressione affinché sposi Yildiz, la ragazza a cui era stato promesso sin da ragazzo e che fa parte della famiglia Kordağlı. Le nozze metteranno fine a una faida familiare che va avanti da molti anni, ma Serhat spiegherà a suo fratello che lui è già sposato con Melek a Istanbul.

La verità di Hatçik sconvolgerà Yildiz

Nella puntata de L'Erede di venerdì 5 giugno, Serhat sarà convocato da suo padre, allettato e in condizioni critiche, che gli dirà una cosa molto importante. "Sei tu il mio erede", dirà il signor Yelduran, "Akif distruggerebbe tutto quello che ho costruito". Serhat sarà perplesso e si sentirà schiacciato dal peso delle responsabilità. Né lui, né suo padre però, si accorgeranno che ad origliare la conversazione c'è Akif, profondamente deluso e ferito dalle parole del signor Bekir. Poco dopo, Serhat sarà costretto a sposare Yildiz e, mentre tutta la famiglia sarà in giardino per le nozze arriverà Melek a rivendicare il suo ruolo di moglie. Nel frattempo, Akif andrà nella stanza di suo padre e gli toglierà la vita soffocandolo.

Hatçik assisterà alla scena di nascosto e sarà sconvolta. La famiglia penserà che Bekir sia morto che cause naturali, visto l'infarto avuto pochi giorni prima. Subito dopo il funerale, però Hatçik andrà da Yildiz e le racconterà tutto: "Akif ha tolto la vita a suo padre", le dirà, "Lo ha soffocato e l'ho visto con i miei occhi".