Il cantante Mahmood è stato chiamato a comparire come testimone in un procedimento civile per risarcimento danni che vede coinvolto lo stilista Riccardo Tisci, ex direttore creativo di rinomate maison come Givenchy e Burberry. La vicenda giudiziaria si sta svolgendo a New York e trae origine da una grave accusa di violenza sessuale mossa da Patrick Cooper, un trentacinquenne che ha depositato una denuncia nell’aprile 2025. I fatti contestati risalirebbero al giugno 2024, quando Cooper sostiene di essere stato avvicinato da Tisci in un bar di East Harlem, a New York.

Secondo la sua ricostruzione, dopo aver bevuto un drink, avrebbe perso conoscenza per poi risvegliarsi nudo accanto allo stilista, senza alcun ricordo dell’accaduto.

Il coinvolgimento di Mahmood

È fondamentale precisare che Mahmood non è indagato in questo procedimento. Il suo nome emerge negli atti giudiziari in quanto sia Cooper, nella sua denuncia, sia Tisci, nella memoria difensiva, lo hanno indicato tra le persone presenti alla serata newyorkese in questione. I documenti ufficiali rivelano che la difesa di Tisci ha richiesto l'audizione di Mahmood come testimone chiave, poiché Patrick Cooper avrebbe specificamente indicato il cantante come la persona che gli avrebbe offerto l’unico drink consumato quella sera.

Mahmood si trovava effettivamente a New York in quel periodo per impegni professionali. La difesa di Tisci, dopo che il cantante non avrebbe acconsentito a una deposizione volontaria in assenza di un giudice, avrebbe inoltrato una richiesta internazionale affinché la sua testimonianza venga raccolta dalle autorità italiane.

Il legame tra Mahmood e Tisci e gli ultimi sviluppi

Il rapporto tra Mahmood e Riccardo Tisci è profondo e di lunga data, caratterizzato sia da un solido legame professionale che personale. È stato proprio Tisci a introdurre Mahmood nel mondo della moda, offrendogli la sua prima campagna fotografica nel 2019. Questa collaborazione si è consolidata nel tempo, culminando con la sfilata di Mahmood per Burberry a Londra e la creazione degli outfit firmati da Tisci per la sua vittoriosa partecipazione al Festival di Sanremo.

La richiesta di testimonianza giunge in un momento particolare per il cantante, che aveva scelto di ritirarsi temporaneamente dai riflettori per dedicarsi alla scrittura del suo nuovo album, viaggiando tra Italia, Spagna e Stati Uniti per sessioni musicali. Al momento, Mahmood non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica in merito alla vicenda, e il suo ruolo rimane esclusivamente quello di testimone, come evidenziato dagli atti giudiziari.