Il quinto episodio di Mare Fuori 6 intitolato "La materia dei sogni", andrà in onda il 13 maggio su Rai 2, nella prima parte della terza puntata stagionale.

La tensione all'interno dell'IPM di Napoli è ormai giunta al punto di rottura. Mentre tra le mura del carcere si consumano amori improvvisi e speranze di redenzione, nell'ombra si consuma il tradimento più oscuro. Carmela e Simone (Giovanna Sannino e Alfonso Capuozzo), uniti da un odio viscerale e da un obiettivo comune, decidono di mettere da parte ogni divergenza per stringere un’alleanza spietata.

Non c'è più spazio per le esitazioni: il mirino è puntato su Rosa Ricci, e il piano per la sua eliminazione è già stato messo in moto. Tra patti di sangue e ricatti incrociati, la vita della giovane Ricci non è mai stata così in pericolo.

L'alleanza oscura tra Carmela e Simone

La tensione tra Carmela e Simone Caramitti raggiunge livelli altissimi, ma il rancore personale cede il passo a un obiettivo comune, la distruzione di Rosa Ricci. Carmela è categorica e propone al ragazzo un patto di sangue, convinta che l'unico modo per abbattere il loro nemico sia colpire dall'interno dell'IPM. Il piano è chiaro: Simone dovrà orchestrare la fine di Rosa dietro le sbarre, contando sul supporto fondamentale di Sharon.

Quando il giovane mette in dubbio la fattibilità dell'impresa, chiedendo come faranno a recuperare l'arma necessaria, Carmela lo rassicura gelidamente, sarà proprio Sharon a occuparsi del passaggio della merce nell'istituto.

Marika sotto scacco: l'ordine di Sharon

L'ingranaggio si mette in moto immediatamente: Sharon riceve l'ordine da Carmela e individua subito l'anello debole per introdurre l'arma nel carcere. La scelta ricade su Marika, che sta per ottenere un permesso d'uscita per un provino presso una casa discografica. Sharon intercetta la sorella e le impone di agire come corriere, scatenando la furia di Marika. Nonostante il rifiuto categorico di quest'ultima di partecipare a un'azione illegale che potrebbe costarle il futuro, Sharon non le lascia via d'uscita: non si tratta di una richiesta, ma di un ordine diretto di Carmela a cui nessuno può ribellarsi.

Alina e Pino: sogni per il futuro

L'atmosfera si fa più dolce all'interno dell'IPM mentre Alina e Pino iniziano a confrontarsi sulla scelta del nome per il loro futuro figlio. Alina, che si trova ormai nei primi mesi di gravidanza, condivide con Pino questo momento di tenerezza, cercando di immaginare una vita diversa fuori dalle mura del carcere. Nel frattempo, la quotidianità dei ragazzi si intreccia con le grandi decisioni che pesano sulle spalle degli adulti, in un contrasto netto tra la speranza di una nuova vita e le ombre del passato.

Il sacrificio di Massimo: un programma di protezione per Rosa

Contemporaneamente, il Comandante Massimo porta avanti la sua relazione con Maria Caputo (Antonia Truppo).

I due si ritrovano a discutere del destino di Rosa, cercando la soluzione più sicura per strapparla alla vendetta dei clan. In questa occasione, Massimo compie un gesto di estremo altruismo, andando contro i suoi stessi sentimenti: pur di salvare la ragazza, suggerisce a Maria di farla entrare in un programma di protezione per testimoni di giustizia.

In seguito, il Comandante spiega i dettagli del piano: Rosa verrebbe trasferita in una località segreta sotto falsa identità e Maria avrebbe la possibilità di seguirla. Tuttavia, questa scelta comporta un prezzo altissimo: frattanto che le due donne inizieranno una nuova vita, dovranno rinunciare per sempre a qualsiasi contatto con lui. Massimo è consapevole che proporre questa via d'uscita significa perdere per sempre la donna che ama, ma è disposto a tutto pur di garantire a Rosa un futuro lontano dalla violenza.

Samuele in arresto: la fuga di Federico

Il Comandante Massimo irrompe nell'ufficio della direttrice Sofia con una notizia decisiva: Samuele è stato finalmente catturato. Il ragazzo è stato intercettato dalle forze dell'ordine in un bar a Gianturco, nel cuore della zona industriale di Napoli, mentre tentava l'ennesima rapina. Al suo fianco c’era Federico, il quale però è riuscito a dileguarsi tempestivamente facendo perdere le proprie tracce. Tuttavia, la notizia dell'arresto non porta sollievo a Sofia, poiché Lorenza non era con loro al momento del blitz. La direttrice sprofonda nell'ansia, temendo per l'incolumità della ragazza, e non può fare altro che attendere l'esito dell'interrogatorio di Samuele prima che quest'ultimo venga trasferito nuovamente all'IPM.

Libertà e passione: Lorenza e Federico in fuga

Frattanto, lontano dagli occhi della polizia, Federico raggiunge il nascondiglio dove Lorenza è tenuta prigioniera e la libera. Il ragazzo la rassicura immediatamente, spiegandole che Samuele è stato arrestato e non potrà più rappresentare una minaccia per lei. Successivamente, colpita dal fatto che Federico abbia scelto di abbandonare il compagno durante la rapina pur di correre a salvarla, Lorenza si abbandona alle emozioni: tra i due scatta un bacio appassionato che sancisce il loro legame. Infine, i due giovani salgono a bordo di un motorino e svaniscono tra le strade di Napoli, dando inizio alla loro fuga insieme.

Il provino rovinato: il terribile segreto di Marika

Marika lascia l’IPM per recarsi al provino presso la casa discografica, ma il sogno della musica si trasforma presto in un incubo. Una volta fuori, la ragazza scopre con orrore la natura dell'incarico ricevuto da Carmela tramite Sharon, l'oggetto da introdurre nel carcere è una pistola. Sotto ricatto e senza via d'uscita, Marika è costretta a nascondere l'arma nelle parti intime per eludere i controlli. Successivamente, durante l'audizione, il dolore fisico e l'angoscia diventano insopportabili, la ragazza non riesce a concentrarsi e la sua performance canora ne risente drasticamente, finendo per mandare all'aria la sua più grande occasione professionale.

Il rientro all'IPM e la consegna dell'arma

In seguito, distrutta per l'opportunità sprecata ma paralizzata dalla paura, Marika fa ritorno all'istituto penitenziario. Nonostante i rigidi controlli, riesce a superare i cancelli senza essere scoperta. Una volta all’interno, incontra Sharon e le comunica con amarezza di aver portato a termine l’ordine di Carmela. Frattanto, nel silenzio delle celle, avviene lo scambio fatale: Marika consegna la pistola alla sorella, completando così il piano che metterà in serio pericolo la vita di Rosa Ricci.

L'addio di Maria e Massimo: un ultimo momento d'amore

Intanto, Maria Caputo giunge a una dolorosa consapevolezza: il programma di protezione testimoni è davvero l'unica via per garantire un futuro a sua figlia.

Prima di affrontare il difficile compito di convincere Rosa, Maria decide di vivere appieno gli ultimi istanti di passione con il Comandante Massimo. I due si stringono in un abbraccio che sa di addio, consapevoli che, successivamente, la scelta di salvare Rosa li separerà per sempre, costringendoli a rinunciare al loro legame per un bene superiore.

Passione improvvisa: il bacio tra Tommaso e Rosa

Contemporaneamente, all'interno delle mura dell'IPM, i sentimenti tra i giovani detenuti esplodono inaspettatamente. Tommaso, ormai perdutamente innamorato di Rosa, coglie l'attimo perfetto mentre il gruppo delle ragazze attraversa il giardino. Frattanto che la sorveglianza è distratta, il ragazzo riesce a eludere la guardia e afferra la mano di Rosa, trascinandola verso il terrazzo.

Lì, lontano da sguardi indiscreti, Tommaso la bacia con un'intensità travolgente. Rosa, sorpresa ma visibilmente colpita, ricambia il bacio con passione, siglando un momento di pura evasione dalla realtà del carcere.

Antonia Truppo: un'eccellenza del cinema in Mare Fuori

Il ritorno di Maria Caputo nella sesta stagione è impreziosito dall'interpretazione di Antonia Truppo, una delle attrici più premiate e stimate del panorama italiano. Nata a Napoli nel 1977, la Truppo porta nell'IPM un bagaglio artistico di altissimo livello, coronato da ben due David di Donatello come Miglior Attrice Non Protagonista per i film cult "Lo chiamavano Jeeg Robot" e "Indivisibili". La sua capacità di dare corpo a personaggi intensi e profondamente drammatici regala al ruolo della madre di Rosa Ricci una sfumatura enigmatica, capace di elevare la tensione narrativa della serie. Nella vita privata, l'attrice è legata sentimentalmente al regista Nicola Prosatore, con il quale ha costruito una splendida famiglia e ha avuto due figli.