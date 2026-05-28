Un'indiscrezione recente suggerisce che Maria De Filippi potrebbe affiancare Stefano De Martino in almeno una serata del Festival di Sanremo 2027. La notizia, di grande interesse, non trova al momento conferme ufficiali da Rai o dagli entourage dei due volti televisivi.

L'ipotesi di una co-conduzione

Il possibile ritorno di Maria De Filippi sul palco dell'Ariston si lega al profondo rapporto professionale e personale con Stefano De Martino. Quest'ultimo ha iniziato la sua carriera ad Amici, il talent show della De Filippi. Una loro eventuale co-conduzione genererebbe notevole richiamo mediatico e grande curiosità nel pubblico.

I preparativi per Sanremo 2027

Stefano De Martino è già impegnato nella costruzione del prossimo Festival di Sanremo. Ha avviato incontri con l'industria discografica e partecipato a eventi per selezionare i Big in gara, puntando a ridurne il numero. Gestisce inoltre questioni personali legate alla salute dell'ex moglie e del figlio Santiago a Milano, riorganizzando i suoi impegni romani.

Ad oggi, non ci sono dichiarazioni ufficiali da Rai o dai diretti interessati. L'indiscrezione resta da considerare con cautela.

Un ritorno di forte impatto

Se la partecipazione di Maria De Filippi si concretizzasse, sarebbe un ritorno significativo all'Ariston, a dieci anni dalla sua ultima apparizione. La sua presenza potrebbe simboleggiare un ponte tra Rai e Mediaset, arricchendo l'edizione 2027 del Festival con grande risonanza mediatica.

Stefano De Martino: carriera e ruolo

Stefano De Martino, affermato conduttore e showman italiano, ha iniziato la sua carriera nel 2009 come ballerino ad Amici di Maria De Filippi. Dopo il successo in programmi come Stasera tutto è possibile e Affari tuoi, è stato ufficialmente nominato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L'annuncio è avvenuto durante la finale dell'edizione 2026, segnando un passo importante nella sua carriera.