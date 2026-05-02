L'attore John Christopher McGinley, celebre per aver interpretato il ruolo del dottor Perry Cox nella serie televisiva cult Scrubs, ha presentato l'attesissimo revival di Scrubs al Comicon di Napoli 2026. L'evento, tenutosi sabato 2 maggio presso l'Auditorium del Teatro Mediterraneo, ha visto McGinley incontrare i fan e condividere dettagli sulla nuova stagione, che sarà disponibile in Italia a marzo sulla piattaforma streaming Disney+. Dopo un'assenza dagli schermi durata sedici anni, il ritorno della serie ha riunito l'intero cast storico, come ha dichiarato lo stesso McGinley: "Questo è un revival di Scrubs e ci siamo tutti, da Zach a Sarah a Judy, e ovviamente io.

È come se si fosse riunita una famiglia".

McGinley ha rievocato le significative differenze tra le riprese della serie originale e quelle dei nuovi episodi. "Quando giravamo la prima serie non avevamo quattro cineprese, eravamo tutti davanti a una camera, ci mettevamo sedici ore al giorno per girare e un'ora all'andata e una al ritorno per tornare a casa a Malibu", ha spiegato l'attore. Ha inoltre enfatizzato l'atmosfera positiva e la grande collaborazione che hanno caratterizzato il nuovo set: "L'atmosfera sul set è stata un'esperienza bellissima, c'è stato uno scambio di cortesie reciproco, il tono era di grande armonia e non tutti i set sono così".

Il Comicon di Napoli e le riflessioni sui media contemporanei

L'incontro con McGinley si è inserito tra gli appuntamenti di spicco del Comicon 2026, una manifestazione che consolida il ruolo di Napoli come punto nevralgico della cultura pop europea. Il calendario dell'evento ha offerto anche altri momenti salienti, con la partecipazione di protagonisti del wrestling internazionale e figure di spicco come il fumettista Zerocalcare. Questa edizione ha ulteriormente rafforzato l'immagine di Napoli quale riferimento imprescindibile per gli appassionati di serie televisive, fumetti e, più in generale, della cultura pop contemporanea.

Dal palco del festival, McGinley ha offerto una profonda analisi sulle dinamiche relazionali tra attori in un'epoca precedente all'avvento dei social media e dell'intelligenza artificiale.

"Non credo che ci sia tanto una questione di ostacoli rappresentati dall'IA o dai social media perché alla fine, indipendentemente dal fatto che ci sia conosciuti sui social, si resta da soli, siamo tu ed io e in qualche modo gli altri non ci sono", ha affermato. L'attore ha poi tracciato un parallelo con il passato: "All'epoca, quando ero ragazzo, i genitori dicevano che i demoni erano la tv e il telefono. Noi trascorrevamo serate intere al telefono con i fidanzati o fidanzate e nella mia generazione ci sentivamo dire che la tv avrebbe inquinato, contaminato le nostre menti e ci avrebbe manipolato". Pur riconoscendo i rischi attuali legati all'intelligenza artificiale e ai social media, McGinley ha ribadito un concetto fondamentale: "in una relazione ciò che rimane alla fine della storia siamo tu ed io, magari con difficoltà relazionali".

Le ispirazioni personali e l'amore per il cinema italiano

Durante il suo intervento, McGinley ha rivelato quali star del panorama internazionale suscitano in lui maggiore ammirazione e, scherzosamente, "invidia". "Hugh Jackman è fonte di invidia massima perché è bello, è bravo, sa far tutto, canta, recita, fa musical, è un ballerino, fa i personaggi della Marvel", ha confessato. L'attore ha persino fantasticato su una possibile apparizione di Jackman nella serie: "Penso a che bel revival di Scrubs se Hugh Jackman venisse in ospedale e che scena geniale sarebbe stata con il dottor Cox".

L'apprezzamento di McGinley si è esteso anche al cinema italiano. Ha ricordato la sua prima, indimenticabile esperienza con "Nuovo Cinema Paradiso", film che vide a Manhattan: "Le immagini mi hanno davvero colpito e mi hanno fatto amare il cinema italiano".

Il revival di Scrubs, in questo contesto di scambi culturali e linguistici internazionali, si configura dunque non solo come una riunione di famiglia per il cast e i fan storici, ma anche come un'opportunità per raggiungere un pubblico nuovo e intergenerazionale, con la città di Napoli e il suo Comicon a fare da cornice accogliente a questo significativo ritorno.