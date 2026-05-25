La storica fiction italiana ‘I Cesaroni - Il Ritorno’, diretta e interpretata da Claudio Amendola, si avvia a una conclusione anticipata. Mediaset ha infatti deciso di concentrare gli ultimi due episodi in un'unica serata, fissata per lunedì 1 giugno, chiudendo così la stagione con una settimana di anticipo rispetto alla programmazione iniziale. Questa determinazione segue una serie di variazioni nel palinsesto e un andamento degli ascolti che ha registrato un progressivo calo dopo l'esordio.

L'andamento degli ascolti e le strategie di Mediaset

La nuova stagione della serie aveva esordito con numeri promettenti, catturando l'attenzione di oltre tre milioni di spettatori e raggiungendo uno share superiore al venti per cento.

Tuttavia, già nelle settimane successive, i dati auditel hanno evidenziato una flessione significativa. Per tentare di arginare il calo, Mediaset aveva inizialmente modificato la programmazione, passando dalla trasmissione di due episodi a settimana a un singolo appuntamento, con l'obiettivo di fidelizzare il pubblico. Nonostante un temporaneo recupero negli ascolti, la tendenza negativa è purtroppo proseguita, culminando nella decisione di anticipare la chiusura della serie.

Il futuro incerto e il successo sulle piattaforme digitali

Il futuro de ‘I Cesaroni’ rimane avvolto nell'incertezza. Se da un lato la televisione lineare non ha pienamente premiato il ritorno della celebre famiglia della Garbatella, dall'altro la serie ha registrato risultati più incoraggianti sulle piattaforme digitali, in particolare su Mediaset Infinity.

Questo dato è un chiaro indicatore di un cambiamento nelle abitudini di visione del pubblico, sempre più propenso alla fruizione on demand. Un'ulteriore novità per i fan è l'imminente arrivo dell'intera saga de ‘I Cesaroni’ anche sul catalogo internazionale di Netflix, una mossa che garantirà alla fiction una nuova e significativa opportunità di visibilità a livello globale.

La chiusura anticipata rappresenta un momento di rilievo per i numerosi fan della serie, che avranno l'occasione di assistere al gran finale in un'unica, speciale serata. L'interrogativo principale resta ora se il successo ottenuto sulle piattaforme digitali sarà sufficiente a influenzare le decisioni future riguardo alla produzione di eventuali nuove stagioni della fiction.