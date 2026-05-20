La docuserie The Michael Jackson Story, prodotta da 72 Films, debutterà su Sky Documentaries mercoledì 27 maggio alle 21:15. Sarà disponibile anche su Sky Cinema Stories (23:20), Now e On Demand. Questa serie in quattro episodi offre un racconto completo e approfondito di Michael Jackson, figura la cui influenza sulla cultura pop mondiale è innegabile.

Frutto di accurata ricerca, la docuserie include materiali d'archivio rari e interviste inedite con persone vicine a Jackson: La Toya Jackson, Dionne Warwick, Dieter Wiesner, Bill Whitfield, Brian Oxman e Ron Zonen.

La serie ripercorre la vita dell'artista dagli esordi nei Jackson 5 nell'America degli anni Sessanta, segnata dalla segregazione razziale, fino alla sua consacrazione globale come icona pop.

Vengono affrontate le controversie degli ultimi anni di carriera, incluse le accuse di abusi su minori, sempre respinte dall'artista. La docuserie analizza l'impatto economico della sua eredità e l'influenza culturale del suo repertorio, che continua a generare miliardi di dollari e a ispirare generazioni di artisti.

Un ritratto esaustivo e testimonianze esclusive

The Michael Jackson Story si configura come un'opera definitiva per la ricchezza dei materiali e la varietà dei contributi esclusivi. Le testimonianze dirette di parenti e collaboratori offrono una prospettiva unica sulla complessa personalità dell'artista.

Oltre a ricostruire il suo percorso tra successi e innovazioni in videoclip e performance, la serie approfondisce contraddizioni e interrogativi che ancora oggi circondano la figura di Jackson.

I primi due episodi andranno in onda il 27 maggio, con la conclusione il 3 giugno. Il documentario mira a offrire un quadro equilibrato della sua vicenda personale e pubblica, affrontando i temi più controversi che hanno caratterizzato l'ultimo periodo della sua carriera e della sua vita.

Carriera e impatto culturale di Michael Jackson

Il documentario ripercorre l'intera carriera di Michael Jackson, dalla sua infanzia come prodigio musicale nei Jackson 5 all'esplosione da artista solista con album come Thriller, Bad e Dangerous.

Jackson è riconosciuto non solo per la sua eccezionale discografia, ma anche per lo straordinario impatto visivo dei suoi videoclip e per le sue performance live, considerate pietre miliari nell'evoluzione dello spettacolo musicale.

L'eredità di Michael Jackson rimane centrale nei dibattiti culturali e finanziari. Il suo patrimonio artistico e commerciale si conferma tra i più redditizi nell'industria musicale. Il catalogo e l'immagine dell'artista generano ancora notevoli introiti, riaffermando la sua rilevanza ininterrotta per la storia della musica e l'attualità della cultura pop contemporanea.