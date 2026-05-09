Il programma ‘MilleunaCover Sanremo’ ha dominato la prima serata televisiva di ieri, 8 maggio, registrando un notevole successo di pubblico. La trasmissione, andata in onda su Rai1, ha conquistato il 13,4% di share, coinvolgendo ben 1.926.000 telespettatori. Questo viaggio musicale attraverso alcune delle cover più amate e significative del Festival di Sanremo, selezionate dal 2015 a oggi, ha saputo catturare l'attenzione, affermandosi come leader indiscusso della fascia oraria serale e superando le proposte della concorrenza. Il format ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di generare un forte engagement, consolidando l'interesse del pubblico per i contenuti legati alla storica kermesse musicale.

Il panorama degli ascolti serali: la competizione

La serata ha visto una competizione intensa tra le principali emittenti. Su Canale 5, il ‘Grande Fratello Vip’ ha intrattenuto 1.892.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 16,5%, un dato significativo che lo posiziona come diretto inseguitore in termini di percentuale di pubblico. Rai2 ha proposto ‘Ore 14 Sera’, che ha attratto 1.193.000 spettatori con il 9,6% di share. Poco distante, su Rete 4, ‘Quarto Grado’ ha ottenuto un 9% di share, con un pubblico di 1.129.000 telespettatori. Tra gli altri programmi, ‘Fratelli di Crozza’ sul Nove ha segnato 1.002.000 telespettatori (5,7%), mentre ‘The Amazing Spider-Man’ su Italia 1 ha radunato 961.000 telespettatori (6,3%).

Su La7, ‘Propaganda Live’ ha raggiunto 739.000 telespettatori e il 5,3% di share. Infine, Rai3 con ‘The Old Oak’ ha registrato 608.000 spettatori (3,5%), e gli Internazionali di tennis Roma su Tv8 hanno coinvolto 270.000 telespettatori (1,4%).

La leadership di Rai1 nell'access prime time

Anche nella strategica fascia dell'access prime time, Rai1 ha mantenuto una solida leadership. Il programma ‘Cinque Minuti’ ha conquistato un vasto pubblico di 3.761.000 telespettatori, pari al 21% di share. A seguire, ‘Affari Tuoi’ ha confermato il suo successo, raggiungendo l'impressionante cifra di 4.464.000 telespettatori e un 23,3% di share. La concorrenza su Canale 5 è stata comunque agguerrita, con ‘La Ruota della Fortuna’ che ha registrato un eccellente risultato di 4.425.000 telespettatori e un 23% di share.

Questi dati evidenziano una forte battaglia per gli ascolti tra le principali reti anche nella fascia che precede la prima serata, con numeri molto ravvicinati tra i programmi di punta.

Il fascino intramontabile delle serate cover di Sanremo

Il costante successo di ‘MilleunaCover Sanremo’ riafferma il grande appeal delle serate dedicate alle cover del Festival di Sanremo. Questo format si conferma tra i più apprezzati dal pubblico televisivo, capace di generare picchi di ascolto significativi. La storia recente del Festival ha già dimostrato la forza di queste serate: in edizioni passate, eventi simili hanno superato i dieci milioni di spettatori e raggiunto quote di share superiori al 65%. Questo interesse duraturo sottolinea non solo l'affetto per i brani storici reinterpretati, ma anche la capacità del Festival di Sanremo di attrarre un pubblico vasto e trasversale, consolidando la sua posizione come uno degli eventi televisivi più attesi e seguiti dell'anno.