Milly Carlucci ha annunciato la partenza della nuova edizione di Ballando on the Road, il tour itinerante che cerca nuovi talenti per il programma televisivo Ballando con le Stelle. L'annuncio è arrivato giovedì 8 maggio 2026. La conduttrice ha sottolineato il valore del progetto, definendolo "un viaggio speciale in giro per l'Italia, alla ricerca di storie straordinarie e di persone che amano la danza".

Il tour di Ballando on the Road toccherà numerose città italiane, offrendo a ballerini di ogni età la possibilità di esibirsi davanti alla produzione e agli esperti della trasmissione.

L'obiettivo è individuare i nuovi protagonisti che accederanno alla pista da ballo televisiva. Carlucci ha confermato che questa edizione mira a valorizzare la diversità e la passione per la danza sul territorio nazionale: "Ogni tappa rappresenta un’occasione per emozionarsi e per scoprire nuovi talenti nascosti".

Dalle Selezioni Itineranti al Palco di Ballando con le Stelle

Ballando on the Road nasce come estensione del programma Ballando con le Stelle, da anni punto di riferimento per il ballo in Italia. Nelle edizioni precedenti, molti concorrenti selezionati tramite il tour hanno raggiunto le fasi finali dello show, conquistando pubblico e giuria. Il format offre a ballerini non professionisti la possibilità di farsi conoscere a livello nazionale, spesso cambiando le loro vite personali e artistiche.

Le tappe del tour si svolgeranno in grandi e medie città italiane, con appuntamenti principalmente nei centri commerciali. La giuria itinerante, composta da professionisti e coreografi, valuta direttamente le performance dei partecipanti, offrendo suggerimenti e opportunità di crescita. Questa formula di talent scouting ha favorito, secondo Carlucci, un rinnovamento continuo della trasmissione madre, permettendo di "entrare in contatto con la vera anima della danza italiana".

Il Successo del Format e l'Impatto sulla Danza Nazionale

Ballando con le Stelle, lanciato nel 2005 su Rai 1 e ideato da Milly Carlucci, è diventato uno dei programmi di punta del palinsesto televisivo, contribuendo alla diffusione della cultura del ballo in coppia anche tra il pubblico più giovane.

L'iniziativa di Ballando on the Road amplifica questa missione, coinvolgendo territori diversi e allargando la partecipazione oltre il circuito dei professionisti.

Il tour ha raggiunto negli anni numerose regioni, coinvolgendo migliaia di ballerini e registrando un notevole riscontro di pubblico. La possibilità di essere selezionati per la trasmissione rappresenta una spinta significativa per appassionati e artisti emergenti. Ballando on the Road è considerato un esempio virtuoso di scouting capillare, connesso a uno dei format di successo del servizio pubblico radiotelevisivo italiano.