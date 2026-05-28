La seconda puntata di ‘Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo’, lo strategy game Sky Original, è pronta a tenere incollati gli spettatori. L'appuntamento, condotto da Fabio Caressa, vedrà gli undici concorrenti rimasti affrontare nuove sfide nella remota e selvaggia giungla malese, dopo il ritiro di Riccardo. Il programma mette alla prova persone comuni, costrette a misurarsi con la sopravvivenza in un contesto di rigida privazione, con l'obiettivo primario di preservare il montepremi finale. Dopo le prime tentazioni accettate, il montepremi ammonta attualmente a 328.950 euro, già ridotto di 21mila euro rispetto ai 50mila aggiunti inizialmente.

Nuovi ingressi e dinamiche di gruppo

La Compagnia delle Tentazioni, già decisamente provata e affaticata dalle condizioni estreme della giungla e dalle tentazioni affrontate, si prepara ad accogliere due volti nuovi. Faranno il loro ingresso Giordano, uno speaker radiofonico trentenne di Modena, e Camilla, una modella ventiquattrenne di Milano. Questi nuovi arrivi si uniranno agli undici partecipanti originali: Marilina, Simona, Chiara, Sebastiano, Roberto, Daniele, Meryem, Adele (49 anni, L’Aquila, ingegnere), Marco, Fabrizio e Luana. L'arrivo di Giordano e Camilla è destinato a rimescolare le carte, introducendo nuove personalità e potenziali alleanze o conflitti all'interno di un gruppo che deve già fronteggiare una competizione sempre più serrata e le difficoltà ambientali.

Tentazioni e prove sempre più ardue

Nel corso di questo secondo episodio, Fabio Caressa presenterà ai concorrenti una serie di tentazioni irresistibili, ognuna delle quali, se accettata, comporterà un'ulteriore riduzione del montepremi. Le sfide saranno molteplici e metteranno a dura prova la resistenza fisica e mentale del gruppo. Tra queste, si annunciano trekking pericolosi attraverso fitte mangrovie e territori popolati da serpenti, l'esecuzione di incarichi top secret e la possibilità di godere di momenti di lusso in lussuose abitazioni, in netto contrasto con le privazioni della giungla. Un momento cruciale della puntata sarà la nomina della nuova guida del gruppo. Questo ruolo, in questa edizione, si preannuncia ben più impegnativo dell’anno scorso, e chi lo ricoprirà sarà chiamato a prendere decisioni cruciali non solo per sé, ma per l’intero gruppo, influenzando profondamente gli equilibri e le strategie collettive.

Il format: tra resistenza e scelte cruciali

‘Money Road’ si conferma come un avvincente strategy game, un esperimento sociale che esplora i limiti della resistenza psicologica e fisica dei suoi partecipanti. Ogni scelta, ogni rinuncia o accettazione di una tentazione, riflette il costante dilemma tra il benessere personale e il bene comune del gruppo. Le complesse dinamiche interpersonali, le continue tentazioni e le prove estreme in un ambiente ostile sono gli ingredienti che promettono di mantenere alta la tensione e l'interesse del pubblico, anticipando sviluppi imprevedibili nelle prossime puntate di questo avvincente percorso.