L'esperimento sociale Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo torna su Sky e in streaming su NOW con la sua seconda stagione, condotta da Fabio Caressa. Un nuovo gruppo di dodici persone comuni si avventura nella giungla malese, affrontando privazioni e sfide estreme. L'obiettivo è raggiungere il traguardo finale e dividersi un montepremi iniziale di 300.000 euro, che si ridurrà se si cede alle tentazioni.

La Compagnia delle Tentazioni: prove e meccanismi di gioco

La “Compagnia delle Tentazioni” affronterà un trekking nella giungla arduo e faticoso, immersa in una natura ostile, tra acqua, fango, insetti, sanguisughe, salite impervie e mangrovie, sotto un clima pesante (fino a 40 gradi e 98% di umidità).

Le tentazioni, come lussi temporanei o cene stellate, decurteranno il montepremi se qualcuno cede. Novità sono la scelta della Guida della Compagnia, con un ruolo più complesso, e il ritorno dello sportello ATM nella giungla, per prelevare denaro personalmente, spesso all'insaputa del gruppo.

I protagonisti della seconda edizione

I dodici partecipanti di questa nuova avventura, scelti per la loro diversa età, provenienza ed estrazione sociale, sono:

Marilina , 41 anni, Bologna, infermiera

, 41 anni, Bologna, infermiera Simona , 47 anni, Milano, impiegata

, 47 anni, Milano, impiegata Chiara , 25 anni, Ancona, freelance

, 25 anni, Ancona, freelance Sebastiano , 25 anni, Milano, libero professionista

, 25 anni, Milano, libero professionista Roberto , 63 anni, Viterbo, traslocatore

, 63 anni, Viterbo, traslocatore Daniele , 51 anni, Milano, esperto d’arte

, 51 anni, Milano, esperto d’arte Meryem , 25 anni, Napoli, content creator

, 25 anni, Napoli, content creator Adele , 49 anni, L’Aquila, ingegnere

, 49 anni, L’Aquila, ingegnere Marco , 42 anni, Milano, project planner

, 42 anni, Milano, project planner Riccardo , 22 anni, Sammichele di Bari, volontario servizio civile

, 22 anni, Sammichele di Bari, volontario servizio civile Fabrizio , 34 anni, Milano, commesso

, 34 anni, Milano, commesso Luana, 41 anni, Brescia, imprenditrice

Ospiti speciali e programmazione televisiva

Due ospiti speciali, Orietta Berti e Alessandro Borghese, sorprenderanno e tenteranno i partecipanti nella giungla.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo va in onda dal 21 maggio, ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW (disponibile on demand e su Sky Go). La replica in chiaro sarà trasmessa dal 26 maggio, ogni martedì in prima serata su TV8.

Il ruolo di Fabio Caressa e la sfida etica

Come direttore dell'esperimento sociale e narratore, Fabio Caressa osserva le azioni e le decisioni dei partecipanti. Senza giudicare, invita a riflettere sulle scelte e le conseguenze individuali e collettive. Il programma evidenzia il conflitto tra interesse personale e bene comune, spingendo il pubblico a immedesimarsi nei protagonisti. Il montepremi finale, ridotto dalle tentazioni, sarà diviso tra chi raggiungerà il traguardo nell'ultimo episodio.