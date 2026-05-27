La serata televisiva di martedì 26 maggio 2026 ha delineato un quadro chiaro degli ascolti TV, con la replica de ‘Il Commissario Montalbano’ su Rai1 che si è imposta come programma più seguito del prime time. La celebre fiction ha catturato l'attenzione di 2.877.000 spettatori, raggiungendo un notevole share del 18,7%. Questo risultato ha permesso a Rai1 di conquistare la leadership nella fascia oraria più ambita, superando nettamente la concorrenza delle altre emittenti nazionali.

I principali risultati del prime time

Nel confronto serrato del prime time, Canale5 ha conquistato il secondo posto con la proposta di ‘Un Nuovo Inizio’, che ha registrato un totale di 2.147.000 spettatori e uno share del 15,1%.

A seguire, Italia1 si è distinta con ‘Le Iene presentano: Inside’, un programma che ha interessato 1.361.000 spettatori, ottenendo un significativo 12,8% di share. La programmazione serale ha visto anche La7 con ‘DiMartedì’, che ha raccolto un ascolto medio di 1.322.000 spettatori, pari al 9% di share.

Le altre reti hanno registrato i seguenti dati: Rai2, con ‘Belve Crime’, ha coinvolto 807.000 spettatori e un share del 6,2%. Su Rai3, ‘Indovina Chi Viene a Cena’ ha attirato 673.000 spettatori, fermandosi al 4% di share. Infine, Rete4 ha trasmesso ‘È Sempre Cartabianca’, che ha tenuto davanti al video 470.000 spettatori, anch'esso con un share del 4%.

La sfida dell'access prime time

Anche nella cruciale fascia dell'access prime time, la competizione è stata particolarmente accesa.

Canale5 ha prevalso con ‘La Ruota della Fortuna’, che ha saputo coinvolgere un vasto pubblico di 4.542.000 spettatori, raggiungendo un eccellente 24,3% di share. Subito dietro, Rai1 ha risposto con il suo format di successo, ‘Affari Tuoi’, che ha ottenuto un ascolto medio di 4.376.000 spettatori e un solido 23,6% di share. Questi numeri evidenziano la costante e vivace battaglia tra le principali emittenti televisive anche nella fascia preserale, dove i programmi di intrattenimento continuano a dimostrare un forte appeal sul pubblico italiano.

In sintesi, la serata del 26 maggio 2026 ha riaffermato il successo dei grandi classici della televisione italiana, con ‘Il Commissario Montalbano’ che si conferma un pilastro degli ascolti TV, e ha mostrato la vitalità della programmazione anche nelle fasce adiacenti al prime time.