La serata televisiva di martedì 12 maggio ha delineato un quadro chiaro per gli ascolti tv della prima serata, con la replica de ‘Il Commissario Montalbano’ su Rai1 che si è affermata come il programma più seguito. La celebre fiction, un appuntamento consolidato nel palinsesto italiano, ha catturato l'attenzione di ben 2.762.000 spettatori, conquistando un notevole share del 16,9%. Questo risultato conferma la straordinaria forza del format, capace di superare la concorrenza delle altre principali reti nazionali anche con un episodio riproposto.

Il podio degli ascolti: Grande Fratello Vip ed Eurovision in evidenza

Sul secondo gradino del podio degli ascolti televisivi si è posizionato il ‘Grande Fratello Vip’, trasmesso su Canale 5. Il reality show ha coinvolto un vasto pubblico, totalizzando 2.052.000 spettatori. La sua performance è stata ulteriormente rafforzata da uno share del 18,2%, il più alto della serata, un dato influenzato dalla durata più estesa della trasmissione che ha mantenuto gli spettatori sintonizzati per un periodo prolungato.

La terza posizione è stata occupata dalla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, andata in onda su Rai2. L'evento musicale internazionale ha segnato un debutto significativo, attirando 1.856.000 spettatori e raggiungendo un share del 10,1%.

Questo risultato evidenzia l'interesse del pubblico italiano per la kermesse europea, che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel panorama televisivo serale.

Gli altri programmi della prima serata e la sfida dell'access prime time

Analizzando i dati delle altre reti, al di fuori del podio, La7 ha proposto il talk show ‘DiMartedì’, che ha registrato un buon riscontro con 1.386.000 spettatori e un share del 9,2%. Su Rai3, il programma di approfondimento ‘Indovina Chi Viene a Cena’ ha interessato 874.000 spettatori, ottenendo un share del 4,8%. La programmazione di Italia 1 ha visto ‘Le Iene presentano: Inside’ essere seguito da 780.000 spettatori, con un share del 6,7%, mentre su Rete 4, ‘È Sempre Cartabianca’ ha raccolto 657.000 spettatori e un share del 5,4%.

Infine, tra le reti minori, Nove ha trasmesso ‘Michael Jackson — Anatomia di una Caduta’, che ha registrato 246.000 spettatori (1,5% di share), e Tv8 con ‘Italia’s Got Talent’ ha raggiunto 244.000 spettatori (2% di share).

La fascia dell'access prime time ha mostrato una competizione particolarmente accesa, con un vero e proprio testa a testa tra le ammiraglie Rai1 e Canale 5. Il game show ‘Affari tuoi’ su Rai1 ha conquistato 4.560.000 spettatori, raggiungendo un elevato share del 22,3%. Poco distante, su Canale 5, ‘La Ruota della Fortuna’ ha raccolto un numero quasi identico di 4.517.000 spettatori, con un share del 22,1%. Questi numeri sottolineano la vivacità della competizione e l'importanza strategica di questa fascia oraria per le principali emittenti nazionali, che continuano a investire in programmi capaci di fidelizzare un pubblico ampio prima dell'inizio della prima serata.