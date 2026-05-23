Da giovedì 4 giugno, su Canale 5 arriva una nuova fiction internazionale dal titolo Montmartre. La trama vede protagonista una ballerina di cancan disposta a tutto per ritrovare il fratello e la sorella dalla quale è stata separata dopo la morte del padre. Per trovare i suoi fratelli, però, Celeste si rende protagonista anche di diversi scandali in una Parigi ambientata nel 1899.

Trama Montmartre

Montmartre è ambientata a Parigi nel 1899.

Le anticipazioni parlano di Céleste, una ballerina di cancan alla ricerca dei suoi fratelli: i tre sono stati divisi da piccoli, a causa della morte del padre.

Per finanziare la ricerca, la protagonista finisce per dare scandalo visto che si esibisce nuda. Céleste non è sola perché al suo fianco c'è Arsène: un rampollo di famiglia di industriali che da un lato vorrebbe vivere senza regole come la sua amata, mentre dall'altro vorrebbe incarnare il ruolo di un perfetto erede di una famiglia prestigiosa. Tra i personaggi chiave di fiction c'è anche Rose, una ragazza cresciuta in un ghetto tra degrado e violenza: la ragazza infatti, per trovare la sua libertà vuole ribellarsi ai suoi sfruttatori.

Le storie dei tre protagonisti viaggiano su tre binari differenti, ma entrambi accomunati da un segreto.

Dove e quando seguire la nuova fiction Mediaset

Montmartre è una mini-serie tv in onda in prima serata su Canale 5 dalle ore 22:00 (subito dopo La ruota della fortuna) a partire da giovedì 4 giugno 2026.

Le avventure di Céleste, Rose e Arsène sono suddivise in 8 episodi da 52 minuti ciascuno.

Gli episodi saranno inoltre visibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Il cast

Nel cast troviamo della nuova fiction targata Mediaset troviamo: