L'attore Nicolas Cage ha rivelato la sua decisione di proporre la nuova serie Spider-Man Noir sia in versione a colori che in bianco e nero. Cage, che interpreta il protagonista Ben Reilly, alias The Spider, ha spiegato di voler offrire al pubblico più giovane l'opportunità di avvicinarsi al fascino del bianco e nero, un'estetica spesso poco familiare alle nuove generazioni. L'attore ha dichiarato di aver concepito la sua interpretazione pensando proprio a questa modalità visiva, sottolineando come la doppia versione possa stimolare la curiosità verso i grandi classici del cinema americano.

Spider-Man Noir: trama e cast

Ambientata nella New York degli anni Trenta, la serie Spider-Man Noir segue le vicende di Ben Reilly, un investigatore privato disilluso e segnato da una tragedia personale. Questo evento lo spinge a malincuore a tornare nei panni del supereroe che era stato in gioventù. La produzione si distingue per un'atmosfera cupa e matura, in linea con il genere film noir, offrendo una rilettura originale del mito di Spider-Man. Il cast include Jack Huston nel ruolo di Sandman, Brendan Gleeson come Silvermane e Li Jun Li nei panni di Cat Hardy, alias Black Cat. La narrazione si concentra su un protagonista più adulto e complesso rispetto alle versioni tradizionali del personaggio.

Debutto e l'innovativa doppia versione

La serie Spider-Man Noir debutterà su MGM Plus il 25 maggio e sarà disponibile a livello globale su Prime Video dal 27 maggio. Gli spettatori avranno la possibilità di scegliere tra la visione a colori o in bianco e nero. Questa scelta stilistica, fortemente voluta da Nicolas Cage, mira a coinvolgere un pubblico ampio e a promuovere la riscoperta di un linguaggio cinematografico talvolta trascurato. I trailer ufficiali sono stati rilasciati in entrambe le versioni per mostrare le diverse atmosfere che la serie può offrire. La presenza di una galleria di nemici storici e di un cast internazionale contribuisce a rendere Spider-Man Noir un progetto atteso sia dagli appassionati di supereroi che dagli amanti del noir.

Il legame di Nicolas Cage con il personaggio

Nicolas Cage, attore Premio Oscar, ha già prestato la voce a Spider-Man Noir nei film d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse. Con una carriera che spazia tra cinema d'autore e blockbuster, Cage è riconosciuto per la sua versatilità e per l'interpretazione di personaggi complessi. L'attore tornerà inoltre a doppiare il personaggio nel prossimo film d'animazione Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la cui uscita è prevista per giugno 2027.