Marco Ottaviani è stato nominato nuovo capo della comunicazione del Nuovo Imaie, la collecting degli Artisti Interpreti Esecutori. Il professionista, con una solida esperienza nel settore, prenderà servizio nella sede di Via Parigi 11 a Roma lunedì 25 maggio. Nel suo nuovo incarico, Ottaviani riporterà direttamente al presidente Andrea Miccichè e al direttore generale Maila Sansaini, assumendo un ruolo di primaria importanza per l'ente.

L'esperienza professionale di Marco Ottaviani

Ottaviani porta con sé un bagaglio professionale significativo, maturato in particolare presso la Croce Rossa Italiana.

In questa prestigiosa organizzazione umanitaria, ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, fungendo da portavoce del presidente Rosario Valastro e dirigendo l'Ufficio Stampa. Queste esperienze lo hanno reso una figura riconosciuta nel campo della comunicazione istituzionale e umanitaria, consolidando le sue competenze nella gestione dell'immagine pubblica e nei rapporti strategici con i media. La sua profonda conoscenza delle dinamiche comunicative in contesti complessi sarà un asset fondamentale per il Nuovo Imaie.

Il ruolo e la missione del Nuovo Imaie

Il Nuovo Imaie, fondato nel 2010, si distingue come una collecting gestita direttamente dagli artisti. La sua missione principale è la tutela dei diritti connessi derivanti dallo sfruttamento delle opere audiovisive e musicali.

L'ente garantisce che tali diritti siano rispettati per gli Artisti Interpreti Esecutori, coprendo la diffusione delle opere attraverso diverse piattaforme, quali radio, televisione, web e in esercizi pubblici. La sua attività è cruciale per il sostegno e la valorizzazione del lavoro artistico nel panorama contemporaneo, assicurando un giusto compenso per l'utilizzo delle creazioni.

Prospettive strategiche e responsabilità

L'arrivo di Ottaviani al vertice della comunicazione del Nuovo Imaie avviene in un momento di crescente attenzione verso la tutela dei diritti connessi nel settore audiovisivo e musicale. La sua nomina è strategica per rafforzare la visibilità e l'efficacia delle iniziative dell'ente.

Grazie alla sua comprovata esperienza, Ottaviani avrà il compito di definire e implementare strategie comunicative innovative, volte a valorizzare l'operato del Nuovo Imaie e a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della protezione dei diritti degli artisti. La sua leadership sarà fondamentale per consolidare la presenza dell'organizzazione e per affrontare con successo le sfide future del settore, garantendo una comunicazione chiara e incisiva.