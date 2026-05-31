Pamela Prati si prepara a una nuova sfida cinematografica: l'attrice è stata scelta dal regista Pupi Avati per interpretare il ruolo di una gitana degli anni Cinquanta in un prossimo film. L'annuncio è arrivato durante la sua partecipazione a 'Da noi… a ruota libera', il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, dove Prati ha condiviso dettagli sulla sua carriera e sulla vita privata, esprimendo anche il desiderio di tornare al Festival di Sanremo.

Nel corso dell'intervista, Prati ha rivelato di aver presentato una canzone per la celebre manifestazione canora, manifestando la speranza di una nuova partecipazione.

Ha inoltre ricordato con affetto Raffaella Carrà, definendola una figura ispiratrice fin dall'infanzia: “Mi ha ispirata fin da piccola, era una donna dolcissima e molto generosa con le donne”. L'attrice ha poi ripercorso alcuni momenti della sua infanzia trascorsa in orfanotrofio e ha condiviso il ricordo della madre Salvatora, sottolineando il profondo legame materno.

Pamela Prati e il nuovo ruolo con Pupi Avati

La chiamata di Pupi Avati rappresenta un'importante opportunità professionale per Pamela Prati. Il regista, noto per la sua lunga e apprezzata carriera nel cinema italiano e per l'attenzione a personaggi femminili complessi, le ha proposto di vestire i panni di una gitana ambientata negli anni Cinquanta.

Questo ruolo segna una nuova direzione per l'attrice, conosciuta dal grande pubblico per la sua versatilità in televisione e nel mondo della musica.

Oltre agli impegni professionali, Prati ha affrontato temi personali, confessando di soffrire di claustrofobia cronica. Ha spiegato di temere in particolare i voli aerei e gli spazi chiusi, un aspetto della sua vita che ha avuto ripercussioni sulle sue scelte e sul suo rapporto con il mondo dello spettacolo. L'attrice ha anche espresso il forte desiderio di fare ritorno nella sua terra d'origine, la Sardegna, pur riconoscendo che ciò implicherebbe confrontarsi con ricordi profondi e talvolta dolorosi legati all'infanzia e alla famiglia. “Lo desidero tanto, ma significherebbe riaprire una ferita”, ha dichiarato.

Sanremo, ricordi e l'omaggio a Raffaella Carrà

Il desiderio di Pamela Prati di tornare al Festival di Sanremo emerge con forza dal suo racconto, rappresentando per lei sia un obiettivo professionale che personale. La presentazione di una nuova canzone testimonia la sua costante volontà di essere protagonista nel panorama dell'intrattenimento italiano.

Un momento significativo dell'intervista è stato il ricordo dedicato a Raffaella Carrà, icona della televisione italiana. Prati l'ha indicata come una delle figure che hanno maggiormente influenzato il suo percorso artistico, descrivendola come “una donna straordinaria, molto dolce e generosa con le donne”. Il quadro della sua personalità, complessa e sfaccettata, è completato dai legami con la madre, la Sardegna e le esperienze formative della giovinezza, elementi che continuano a renderla un personaggio di interesse per il pubblico.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sul progetto cinematografico di Avati, né conferme indipendenti sulle dichiarazioni rilasciate da Prati, in assenza di altre fonti istituzionali o autorevoli che abbiano riportato le medesime informazioni sulle lavorazioni del film.