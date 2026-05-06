Che fine ha fatto Paola Caruso? La 41enne dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip è letteralmente sparita, ma ad oggi non è dato sapere cosa sia successo. Gli spettatori del reality pensavano di vederla in studio durante la puntata in onda martedì 5 maggio, ma così no è stato. Inoltre l'ex gieffina si è resa protagonista di un gesto che non è passato inosservato: ha "blindato" il suo account Instagram.

È giallo su Paola Caruso

Durante la puntata di martedì 28 aprile, Paola Caruso è stata eliminata dal GFVip per mano del televoto.

In seguito all'uscita da un reality show, i concorrenti sono soliti raccontare ai loro follower l'esperienza all'interno del programma.

L'ex Bonas di Avanti un altro invece è letteralmente sparita sia dai social che dal piccolo schermo. Paola ha infatti deciso di mettere il "lucchetto" al suo account Instagram per renderlo privato; ciò significa che solamente i follower che la seguivano prima possono vedere cosa pubblica, altrimenti bisogna inviare una richiesta alla diretta interessata e se accettati si entra a far parte del suo "mondo virtuale". Ma non è tutto perché nella puntata in onda martedì 5 maggio, l'ex gieffina non era presente in studio al contrario di alcuni concorrenti eliminati come Dario Cassini, Blu Barbara Prezia, Giovanni Calvario e Nicolò Brigante che invece si è ritirato.

Le ipotesi del web

Il percorso di Paola all'interno del programma della casa più spiata d'Italia è stato senza molto discusso.

La concorrente infatti, si è resa più volte protagonista di alcuni accesi scontri con Antonella Elia. Da parte di Caruso non sono mancati degli aggettivi offensivi all'indirizzo della coinquilina, soprattutto il giorno in cui Antonella è stata eletta finalista. L'eliminazione della 41enne è avvenuta proprio per mano della Elia, poiché essendo prima finalista ha avuto la possibilità di mandare al televoto un concorrente e lei ha scelto proprio Paola.

Essendo stata una concorrente molto discussa non è escluso che Paola Caruso abbia deciso di "blindare" l'account Instagram proprio per evitare le critiche da parte di alcuni utenti. D'altronde il GFVip è un programma che regala molta visibilità ai concorrenti, ma è sempre un'arma a doppio taglio. Oppure più semplicemente l'ex concorrente potrebbe avere deciso di trascorrere del tempo con il figlio dopo essere stata lontana da lui per diverse settimane.