Paola Iezzi sarà co-conduttrice del settimo appuntamento con il GialappaShow, in onda domenica 12 maggio dalle 21:30 su TV8 e Sky Uno. L’artista, nota per la carriera musicale e come metà del duo Paola & Chiara, affiancherà la Gialappa’s Band – composta da Marco Santin e Giorgio Gherarducci – nella conduzione di uno dei format comici più seguiti. Questo evento è una novità per il varietà, che alterna volti noti ai suoi protagonisti.

Nel corso della puntata, Paola Iezzi porterà sul palco del GialappaShow la sua versatilità, spaziando tra comicità e contributi musicali.

L’appuntamento si inserisce nella stagione attuale dello show, caratterizzata da un continuo avvicendamento di conduttori ospiti. Il programma, distintosi per la sua formula di ironia, improvvisazione e comicità surreale, mantiene la tradizione di coinvolgere personaggi di spicco. Nelle edizioni precedenti, altri volti noti hanno già partecipato, rendendo ogni episodio unico.

Il successo e la formula del GialappaShow

Il GialappaShow si conferma tra gli appuntamenti più amati dal pubblico italiano, fondando il successo su un linguaggio satirico e sul coinvolgimento di ospiti, comici e musicisti. La trasmissione riprende e aggiorna la formula della storica Gialappa’s Band, celebre per programmi come Mai dire Gol e le telecronache ironiche.

Marco Santin e Giorgio Gherarducci sono la colonna portante, mentre la selezione di artisti contribuisce a mantenere dinamico il ritmo dello show.

Paola Iezzi è l’ultima, in ordine di tempo, tra i nomi che si sono alternati alla conduzione nell’attuale edizione, dimostrando la volontà del format di rinnovarsi costantemente e di rimanere un punto di riferimento per la comicità televisiva.

Paola Iezzi: dalla musica al varietà televisivo

Paola Iezzi, classe 1974, è conosciuta principalmente per il progetto musicale Paola & Chiara, avviato con la sorella Chiara Iezzi negli anni Novanta. Dopo un periodo di grande successo e numerosi singoli in classifica, la sua carriera ha visto una crescita anche come solista e ospite in vari programmi.

Il coinvolgimento nel GialappaShow rappresenta una nuova tappa di questo percorso, a conferma della trasversalità della sua figura nello spettacolo italiano. La partecipazione come co-conduttrice rafforza il legame tra musica pop e comicità televisiva, seguendo una tradizione consolidata dei varietà italiani.