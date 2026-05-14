Paul Bettany ha rivelato nuove anticipazioni sulla serie ‘Vision Quest’, l’attesa produzione Marvel che segna il ritorno del suo personaggio, Visione, e del celebre villain Ultron, interpretato da James Spader. La serie, in arrivo su Disney+, promette di approfondire la complessa relazione tra i due, un legame già esplorato in precedenti capitoli dell’universo cinematografico Marvel.

Il legame tra Visione e Ultron al centro della trama

L’attore Paul Bettany ha sottolineato come la narrazione di ‘Vision Quest’ sia focalizzata sul rapporto tra Visione e Ultron.

Bettany ha descritto James Spader come “davvero divertente” e ha espresso grande soddisfazione per la loro collaborazione sul set. Questa dinamica tra i personaggi è presentata come un elemento cruciale della storia, destinata a offrire al pubblico momenti intensi e coinvolgenti.

Dettagli e prime immagini da ‘Vision Quest’

Durante una recente presentazione, sono state mostrate le prime immagini di ‘Vision Quest’, rivelando aspetti chiave della serie. Le scene vedono Visione in forma umana, intento a ripercorrere i propri ricordi nel tentativo di ricostruire la sua identità dopo gli eventi di ‘WandaVision’. Ultron, oltre alla sua voce, comparirà anche in forma umana, aggiungendo nuove sfaccettature al personaggio.

La serie includerà anche Ruaridh Mollica, che interpreterà una versione adulta di Tommy, figlio di Visione e Wanda, già apparso in ‘WandaVision’.

Bettany ha espresso piena soddisfazione per il lavoro svolto, evidenziando il lungo periodo di produzione e il miglioramento della qualità della serie con l’aggiunta degli effetti speciali. ‘Vision Quest’ si posiziona come il capitolo conclusivo di una trilogia narrativa iniziata con ‘WandaVision’ e proseguita con ‘Agatha All Along’. Questa nuova produzione Marvel è attesa con grande interesse dai fan, ai quali promette sviluppi inediti e avvincenti all’interno del vasto universo cinematografico.