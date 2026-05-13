Negli ultimi giorni, il popolare reality show Pechino Express 2026 è finito al centro di una clamorosa polemica social. Un presunto spoiler riguardante la coppia vincitrice della tredicesima edizione del programma, condotto da Costantino della Gherardesca, ha scatenato un dibattito acceso tra i fan. L'indiscrezione è emersa a seguito di una presunta modifica sospetta in un post pubblicato dagli account social di NOW, la piattaforma che trasmette il reality, alimentando le speculazioni sulla possibile anticipazione dei vincitori.

Il giallo del post di NOW: "Vincitrici" o "viaggiatrici"?

La vicenda che ha innescato la discussione ha avuto origine da un post su Instagram. Questo contenuto era dedicato a Jo Squillo e Michelle Masullo, due delle protagoniste del programma. Secondo quanto riportato da numerosi utenti, nella versione iniziale del post, le due sarebbero state definite "vincitrici". Tuttavia, in un lasso di tempo estremamente breve, la parola sarebbe stata prontamente modificata in "viaggiatrici". Questa correzione, avvenuta in pochi secondi, non è passata inosservata agli occhi attenti dei fan più assidui, i quali hanno immediatamente iniziato a condividere screenshot dell'accaduto e a discutere animatamente sull'episodio, trasformandolo in un vero e proprio caso social.

La rapidità della modifica ha solo accresciuto i sospetti di un possibile errore che avrebbe inavvertitamente svelato il risultato della finale.

La smentita ufficiale e le rigorose misure anti-spoiler

In risposta alla crescente ondata di speculazioni, l'ufficio stampa di NOW ha rilasciato una smentita categorica, negando fermamente l'indiscrezione. La piattaforma ha attribuito il malinteso a semplici battute o a un'errata interpretazione da parte degli utenti, suggerendo che la confusione sia nata da un semplice errore di lettura e non da uno spoiler intenzionale. È importante sottolineare che la produzione di Pechino Express adotta da sempre misure molto rigide e protocolli stringenti proprio per prevenire qualsiasi tipo di anticipazione.

Tra queste strategie, rientra la registrazione di più versioni della vittoria, un meccanismo pensato per mantenere il riserbo sull'esito finale fino alla messa in onda della puntata conclusiva. Inoltre, i concorrenti sono vincolati da severi accordi di riservatezza, che rendono estremamente difficile la fuga di informazioni così delicate prima della trasmissione della finale. Questo sistema blindato è progettato per garantire che l'attesa e la sorpresa per il pubblico rimangano intatte fino all'ultimo momento.

Nonostante la decisa smentita da parte di NOW, il dibattito tra gli appassionati del programma rimane acceso. Da un lato, vi sono coloro che si dichiarano convinti di aver assistito a un effettivo spoiler, basandosi sulle loro osservazioni del post modificato.

Dall'altro lato, una parte del pubblico invita alla cautela e alla prudenza, evidenziando la notevole somiglianza fonetica e visiva tra le parole "vincitrici" e "viaggiatrici", suggerendo che possa essersi trattato di un banale refuso o di un fraintendimento. Al momento, non sono state rilasciate conferme ufficiali sull'esito della gara e, di conseguenza, il caso continua a essere un giallo irrisolto. Questa incertezza alimenta ulteriormente l'attesa e la curiosità per la conclusione del programma, mantenendo alta la tensione in vista della puntata finale di Pechino Express 2026.