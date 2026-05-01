L'ultima estenuante tappa cinese di Pechino Express ha messo alla prova i viaggiatori su un percorso di oltre cinquecento chilometri, da Dengfeng a Xi’an. Sotto la guida del conduttore Costantino della Gherardesca e dell'inviata per la Cina Giulia Salemi, le cinque coppie in gara si sono sfidate in prove fisiche e culturali per aggiudicarsi l'ambito biglietto per il Giappone, la terza e ultima nazione di questa avventura.

Il trionfo dei Veloci e il pass per il Giappone

La classifica finale ha visto il trionfo della coppia de I Veloci, formata da Fiona May e Patrick Stevens.

La loro determinazione è emersa in diverse sfide, dalla prova di ping-pong contro giovani avversari locali fino alla complessa ricerca della statua di Costantino tra le migliaia di guerrieri dell'Esercito di Terracotta. Con la vittoria di questa tappa, I Veloci hanno conquistato il loro posto in Giappone. A seguirli, ottenendo anch'essi il passaggio per la terra nipponica, sono state le coppie de I Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), Le Dj (Jo Squillo e Michelle Masullo) e Le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano). Purtroppo, l'avventura è giunta al termine per I Rapper, Dani Faiv e Tony2Milli, eliminati a un passo dalla meta finale.

Emozioni e ascolti in crescita per lo show

La tappa è stata anche ricca di momenti di profonda commozione, con i concorrenti che hanno ricevuto videomessaggi da parenti e amici dall'Italia.

Tra questi, spiccano i saluti di Ilary Blasi e Graziella Lopedota, madri rispettivamente di Chanel e Filippo, e quelli delle figlie di Fiona May. Dal punto di vista degli ascolti, l'episodio ha confermato il successo dello show, registrando una Total Audience di 510 mila spettatori e il 2,1% di share. Questi dati rappresentano una crescita del +4% rispetto alla stessa puntata della stagione precedente, evidenziando un interesse crescente del pubblico. L'avventura di Pechino Express prosegue ora verso il Giappone, dove le quattro coppie rimaste in gara saranno accolte dall'inviato Guido Meda e si prepareranno per le sfide finali a Tokyo.

Le tappe cinesi: tra Kung Fu e antiche meraviglie

Il percorso in Cina ha offerto ai viaggiatori un'esperienza ricca di cultura e prove impegnative.

Partendo da Dengfeng, hanno assistito a uno spettacolo dei maestri di Kung Fu Shaolin e si sono cimentati nell'apprendimento e nella riproduzione di una sequenza di mosse. La corsa è poi proseguita verso Gaolong, con una notte trascorsa nelle abitazioni della popolazione locale, prima di raggiungere le suggestive Grotte di Longmen a Luoyang. Qui, le coppie hanno dovuto recuperare il "Libro Rosso". La classifica provvisoria vedeva già I Veloci in testa, seguiti da Le Dj e I Raccomandati, che si sono sfidati nella Prova Vantaggio di stagione. Dopo un'altra notte presso le comunità locali, la gara è ripartita alla volta di Lingtong, dove i concorrenti hanno affrontato la maestosità dell'Esercito di Terracotta, cercando la statua di Costantino. L'ultima corsa fino al Tappeto Rosso ha sancito la fine della tappa cinese e l'inizio del sogno giapponese per i qualificati.