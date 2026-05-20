Gli spoiler dei nuovi episodi di Racconto di una nozze, in onda dal 24 al 31 maggio vedono la famiglia Yilmaz ancora al centro delle dinamiche: mentre le donne tremano al solo pensiero che Selim sia arrivato in villa, Sevde pensa che l'uomo possa diventare un suo alleato per impedire le nozze tra Mahir e Canfeza. Intanto quest'ultima riceve la proposta di matrimonio dal suo amato, ma la declina.

Anticipazioni Racconto di una notte

Le anticipazioni legate agli episodi di Racconto di una notte, parlano dell'arrivo di Selim nella villa della famiglia Yilmaz: mentre le donne della casa sembrano essere terrorizzate per ciò che potrebbe succedere, Sevde vede nell'uomo un suo possibile alleato per allontanare Mahir da Canfeza.

Mahir è tormentato dal pensiero di essere lontano da Cafeza, tanto che decide di rivelare ad Asaf che il fidanzamento con Sila è solo un modo per aiutarla ad andare a Londra.

Mentre Mahir accusa Afet di aver manipolato tutti, Canfeza per proteggere il suo amato decide di lasciare il paese ma nel momento in cui Mahir lo viene a scoprire tramite Sare si dirige al porto ma della donna e di suo nonna Ezra non sembra esserci alcuna traccia. Solo in un secondo momento Mahir individua Canfeza e chiede alla donna di diventare sua moglie, ma quest'ultima rifiuta per paura che la famiglia Yilmaz non approvi le nozze. Per quanto riguarda Sila viene nascosta nel bosco da Selim, ma in villa tutti iniziano a pensare che dietro la scomparsa della ragazza sia coinvolto Asaf. Quest'ultimo invece con grande stupore decide di approvare il matrimonio tra il nipote e Canfeza, tanto che si dirige da Agva per effettuare la proposta ufficiale.

Dove e quando seguire la soap turca

Racconto di una notte ha subito un cambio di programmazione da parte dei vertici Mediaset.

La nuova tv soap turca viene trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 16:10, mentre nel week end gli episodi vanno in onda alle ore 14:10. Inoltre tutti coloro che intendono sapere come si evolverà la situazione tra Mahir e Canfeza possono farlo sul sito gratuito di Mediaset Infinity. Sulla piattaforma sono inoltre disponibili tutti gli episodi della dizi turca.