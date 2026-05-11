Sabato 16 maggio, va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte. Gli spoiler vedono la tensione sempre più crescente a casa Yimas: Canfeza è molto scossa dopo aver scoperto la vera identità di suo padre. Ma non è tutto perché il matrimonio tra Mahir e Sila sembra essere in dirittura d'arrivo per mano di Sevde. Ezra riconosce Afet, ovvero la madre dell'uomo che ha ucciso suo figlio.

Anticipazioni Racconto di una notte

Le anticipazioni legate al nuovo episodio della serie tv targata Mediaset vedono nuovi intrecci e colpi di scena.

La vicinanza tra Mahir e Canfeza scatena una nuova guerra tra famiglie: Asaf infatti, pensa a come evitare lo scandalo.

La stessa Sevde pensa che tale voce possa giungere a Kabir e quindi si appresta a velocizzare le pratiche per il matrimonio trra Mahir e Sila. Nel frattempo Asaf innalza il livello di sicurezza presso la villa, poiché teme che la situazione stia sfuggendo di mano. Mahir e Canfeza cercano di essere lucidi, ma involontariamente la ragazza ascolta una conversazione tra l'uomo che ama e Sila: Canfeza crede che Mahir abbia scelto di convolare a nozze con Sila perché innamorato di lei anche se la realtà non è così visto che lui vuole solo inserirla in un programma di protezione. Mentre il piano di Mahir e Sila sembra essere in dirittura d'arrivo, Afet mette in atto un piano che sembra cambiare nuovamente gli equilibri: Canfeza viene messa al corrente che Mahir dovrà sposare la notte stessa del fidanzamento Sila, in modo da proteggere il bambino che porta in grembo.

Sulla soglia della porta Erza riconosce Afet, nonché la madre dell'uomo che ha ucciso suo figlio.

Cambio di programmazione per la serie tv Mediaset

La prossima settimana la serie tv Racconto di una notte subisce una variazione di programma.

Mediaset per evitare che la finale di Amici di Maria vada in onda contro la finale di Eurovision Song Contest, ha infatti deciso di mandare in onda la dizi turca sabato 16 maggio alle ore 21:30 circa. Ma non è tutto perché da lunedì 18 maggio, Racconto di una notte va in onda dalle 16:05 subito dopo la fine di Uomini e Donne. Tuttavia è possibile vedere gli episodi on deman sul sito gratuito Mediaset Infinity.