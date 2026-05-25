Sila sarà nelle mani di Selim nelle puntate di Racconto di una notte dall'1 al 7 giugno: a venderla al rapitore sarà suo padre Mustafa.

Le anticipazioni tv rivelano che Mustafa prometterà a Selim che Canfeza andrà da lui spontaneamente. L'uomo dovrà solo sequestrare Sila e chiedere Canfeza in cambio della libertà della ragazza. Quando Sila scoprirà che a tradirla è stato suo padre sarà disperata e terrorizzata, perché Selim si mostrerà folle e imprevedibile.

Il piano di fuga per Sila in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano che Mahir porterà avanti il suo piano per liberare Sila dalle pressioni della famiglia.

Il poliziotto organizzerà una fuga della ragazza del Londra e ad aiutarlo ci sarà anche il nonno Asaf. Quest'ultimo, infatti, dopo aver sognato Mehmet cambierà e non ostacolerà più l'amore di Mahir per Canfeza. Asaf contatterà un suo amico inglese per accogliere Sila nel migliore dei modi al suo arrivo. Mahir chiederà alla ragazza di inscenare un malore per poter uscire dalla villa senza destare sospetti e così avverrà. Il poliziotto si offrirà di accompagnare Sila in ospedale per un controllo, ma la lascerà accanto al furgone che dovrà portarla in aeroporto. Sila entrerà nel furgone e si sentirà finalmente libera e sollevata, ma sarà l'inizio di un nuovo incubo per lei. Sul sedile posteriore, ad attenderla, ci sarà Selim, pronto a rapirla.

Sila terrorizzata e delusa da suo padre Mustafa

Nelle puntate di Racconto di una notte dall'1 al 7 giugno, Sila sarà nelle mani di Selim. Quest'ultimo farà indossare alla ragazza un braccialetto con un segnale per impedirle di scappare. Sila si troverà totalmente isolata dal mondo, nel bosco, con un uomo che mostrerà più volte di essere uno squilibrato. La cosa che sconvolgerà di più Sila, però, non sarà questo. La ragazza, infatti, sarà convinta che il nonno di Mahir, Asaf, li abbia traditi nel piano di fuga. A smentirla sarà lo stesso Selim: "Asaf voleva davvero salvarti", dirà, "Ma è stato Mustafa a tradirti". Sila sarà senza parole e non potrà credere che suo padre l'abbia venduta, ma Selim le dimostrerà con una telefonata che dice la verità. Sila sarà liberata solo quando Canfeza sarà portata da lui.