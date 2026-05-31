Afet spingerà Canfeza dal balcone nelle prossime puntate di Racconto di una notte e la situazione sarà gravissima per lei: la ragazza sarà portata in ospedale e lotterà tra la vita e la morte.

Le anticipazioni tv rivelano che Canfeza scoprirà che Ferman non è figlio di Afet. Quest'ultima non potrà sopportare che sua nuora conosca il suo segreto e metterà in pericolo la sua vita.

Il segreto di Afet in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Canfeza sarà in pericolo di vita. Il clima a villa Yilmaz non sarà dei migliori: Mahir e tornerà da proprietario della casa con Canfeza che nel frattempo è diventata sua moglie.

Questo farà infervorare Ferman che andrà via accusando i suoi genitori di non averlo preso minimamente in considerazione. Anche Afet reagirà male, visto che l'iniziativa di intestare la villa a Mahir è stata di suo marito Asaf. Ferman andrà con sua moglie Sevda in un night club e qui ci sarà una rissa per cui saranno arrestati. Afet si confiderà con Gulizar si lamenterà dei continui guai in cui si caccia Ferman. "L'ho cresciuto come gli altri figli", dirà la donna, "Tu sei testimone di questo". Nel frattempo, Canfeza, stanca di sentirsi di troppo in quella casa, anche perché Mahir le ha detto che non la ama più, farà le valigie e lascerà un biglietto a suo marito, pronta ad andare via.

Afet e Gulizar agguerrite contro Canfeza

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Canfeza prenderà la valigia per lasciare la villa, ma si troverà a passare accanto a sua suocera e Gulizar nel momento peggiore. Canfeza, infatti, ascolterà inavvertitamente il grande segreto di Afet: Ferman non è suo figlio. Il panico si scatenerà in pochi secondi. La nonna di Mahir si alzerà in piedi: "Hai sentito, vero?" dirà a Canfeza che proverà a balbettare di no. La risposta della ragazza non basterà a dissipare i dubbi e Afet non potrà permettersi che il suo segreto venga svelato. Canfeza proverà a scappare, ma Gulizar e sua suocera la inseguiranno fino al piano di sopra e la metteranno alle strette.

In un impeto di rabbia, Afet spingerà Canfeza dal balcone e lei precipiterà irrimediabilmente nel piazzale. La situazione sarà gravissima sin da subito e Canfeza sarà portata urgentemente in ospedale. Mahir riceverà la telefonata e correrà da sua moglie, disperato.