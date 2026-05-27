Savaş sparerà a Mahir all'addome e lo lascerà per terra in fin di vita nelle prossime puntate di Racconto di una notte.

Le anticipazioni tv rivelano che Orhan sarà sul punto di rivelare a Mahir e Salih chi è Boris. A quel punto Savaş interverrà e fermerà tutto sparando, ma indosserà un cappuccio che non permetterà di riconoscerlo.

Nozze saltate in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Mahir e Canfeza saranno pronti a convolare a nozze grazie ad nonno. Asaf, infatti, cambierà e aiuterà i ragazzi a coronare il loro sogno d'amore.

Sarà lui ad organizzare la notte dell'henné e a far celebrare le nozze con il rito islamico. Mancherà solo il rito civile e proprio in quel giorno succederà di tutto. Rasit mostrerà in videochiamata a Kursat tutte le fasi delle nozze mentre lui sarà prigioniero. Il padre di Canfeza riuscirà a scappare e a raggiungere Canfeza prima che vada all'altare e le parlerà chiaramente: se lei si sposa, Mahir e Sila moriranno. Nel frattempo, Selim intimerà a Rasit di trovare un modo per far saltare il matrimonio o la sua doppia identità verrà fuori. L'ispettore, a quel punto, farà in modo che Mahir riceva una soffiata su dove si trova Orhan. Il futuro sposo e il suo amico Salih si recheranno in uno sfasciacarrozze e tenderanno una trappola a Orhan dandogli un finto appuntamento per consegnare i documenti falsi che desiderava.

Orhan pronto a rivelare chi è Boris

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Orhan uscirà allo scoperto e Mahir e Salih lo cattureranno subito. I due gli faranno capire che se Boris fosse davvero dalla sua parte gli avrebbe procurato i documenti in poche ore come hanno fatto loro. Orhan sarà messo alle strette e alla fine si deciderà a dire loro la verità: "Vi dirò chi è davvero Boris, è più vicino di quanto pensiate". Mahir e Salih attenderanno la risposta quando tutto sarà interrotto da uno sparo e il proiettile colpirà Orhan impedendogli di parlare. Mahir si precipiterà subito verso l'incappucciato che ha sparato e lo immobilizzerà: a quel punto sarà colpito anche lui all'addome. Si scoprirà che a sparare è stato Savaş che in tutto questo tempo è stato protetto da Rasit. Mahir, non lo vedrà perché sarà in fin di vita. Savaş scapperà lasciandolo per terra.