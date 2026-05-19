Kursat sarà prigioniero e vittima della follia di Rasit nella puntata di Racconto di una notte di sabato 23 maggio.

Le anticipazioni tv rivelano che Dopo aver rapito Kursat, Rasit invierà un finto messaggio a Ezra a nome di suo figlio. La donna apprenderà che Kursat è scappato all'estero e quindi nessuno lo cercherà. Rasit terrà il suo prigioniero legato a una catena, senza neanche un po' d'acqua.

Kursat sparito nel nulla a Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che la doppia personalità dell'ispettore Rasit emergerà sempre più prepotentemente.

Quando l'uomo capirà che Kursat vuole rivelare a Mahir che è lui Boris, non potrà permetterglielo. Rasit si presenterà al luogo dell'incontro tra Kursat prima dell'arrivo di Mahir e lo farà sparire dalla circolazione. Quando il fidanzato di Canfeza arriverà e non troverà Kursat all'appuntamento, penserà che l'uomo gli abbia teso un trappola per lasciare campo libero a Selim. Quest'ultimo, infatti, si troverà con Canfeza e Sureyya, pronto a tutto pur di portare via con sé la donna che gli era stata promessa in sposa. Fortunatamente le due donne si salveranno grazie arrivo di Asaf che riporterà alla villa Yilmaz Canfeza e Sureyya. Mahir raggiungerà le due donne resterà a casa di suo nonno per il tempo necessario, ma sarà pressato affinché sposi Sila.

Nel frattempo, Ezra sarà molto preoccupata per Kursat, visto che è scomparso dopo l'appuntamento a Mahir.

Il finto messaggio di Kursat a sua madre

Nella puntata di Racconto di una notte di sabato 23 maggio, Ezra riceverà uno strano messaggio da parte di Kursat. L'uomo informerà sua madre sul fatto che è scappato all'estero e le chiederà di non contattarlo, perché spegnerà il telefono. Ezra si domanderà cosa possa essere successo, ma Canfeza dirà a sua nonna che Kursat le ha tradite e le ha vendute di nuovo a Selim, visto che ha fatto uscire Mahir di casa e gli ha lasciato campo libero. La realtà, però, sarà diversa: a mandare quel messaggio sarà Rasit che terrà Kursat prigioniero. Il padre di Canfeza sarà legato ad una catena, senza cibo e acqua. L'ispettore sarà spietato nei suoi confronti, lo umilierà e sfogherà su di lui tutta la sua cattiveria.