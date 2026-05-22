Mahir sconvolgerà i nonni nella puntata di Racconto di una notte di domenica 24 maggio: "Accetto di sposare Sila".

Le anticipazioni tv rivelano che Mahir e Sila organizzeranno il fidanzamento e chiederanno alle famiglie di aspettare due settimane per le nozze vere e proprie. Per giustificare l'attesa, diranno che Sureyya vuole una cerimonia sontuosa per il suo unico figlio.

Mahir si arrende in Racconto di una notte?

Le anticipazioni di Racconto di una notte raccontano che Selim sarà più agguerrito che mai. L'uomo farà irruzione a villa Yilmaz e andrà direttamente nella stanza di Afet e Asaf, minacciandoli con un'arma.

Selim sarà molto chiaro: se non riavrà Canfeza, la nonna morirà per mano sua. La tensione sarà alle stelle e Mahir si renderà conto che non potrà mettere in pericolo tutta la sua famiglia. Sila confiderà a Canfeza che lei non ha nessuna intenzione di rovinare la vita a lei e a Mahir e insieme troveranno una soluzione. "Rapisci Sila", suggerirà Canfeza a Mahir, "Portala lontano da qui". La ragazza spiegherà che Sila vuole andarsene via e il poliziotto è l'unico che potrebbe darle una mano. L'indomani, Mahir parlerà con Afet e Asaf e dopo averli ringraziarti per l'ospitalità riservata a lui, sua madre e Canfeza, sarà molto breve. "Accetto di sposare Sila", dirà Mahir sorprendendo i nonni.

Canfeza temerà di aver perso Mahir per sempre

Nella puntata di Racconto di una notte in onda domenica 24 maggio, quando mancheranno poche ore alla scadenza dell'ultimatum di Cabir, la famiglia Yilmaz organizzerà le nozze. Mahir e Sila saranno pronti a fidanzarsi ufficialmente, ma spiegheranno ad Afet e Asaf che le nozze avverranno tra due settimane. Mahir dirà ai nonni che sua madre Sureyya ha insistito affinché abbia una cerimonia sontuosa per il suo unico figlio. La famiglia accetterà questa condizione e inviterà Cabir e il resto della famiglia di Sila per celebrare il matrimonio. Canfeza ascolterà le conversazioni sui preparativi delle cerimonie e sarà sconvolta. Mahir spiegherà alla ragazza che si tratta di una formalità e il suo amore nei suoi confronti resterà immutato, ma lei non riuscirà a sopportare questa situazione.