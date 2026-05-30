Selim accoglierà Canfeza con un balletto e i fuochi d'artificio nella puntata del 4 giugno di Racconto di una notte: l'uomo griderà vittoria e organizzerà subito le nozze.

Le anticipazioni tv rivelano che Kursat porterà sua figlia da Selim, ma imporrà che Canfeza sia lasciata in pace fino al matrimonio. Sila, invece, sarà lasciata libera come da accordi.

Canfeza in pericolo in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Kursat riuscirà a fuggire dalla prigionia di Rasit prima delle nozze di sua figlia. L'uomo andrà a parlare con Canfeza poco prima della cerimonia e la convincerà a lasciare Mahir per salvare la vita a lui e a Sila.

Anche se a malincuore, quando arriverà il momento di sposarsi, Canfeza lascerà Mahir all'altare, spezzandogli il cuore. La ragazza salirà in macchina con suo padre e la nonna Ezra e andrà a casa di Selim. Quest'ultimo, come da accordi, lascerà andare Sila in cambio di Canfeza. Selim accoglierà la sua futura sposa con dei fuochi d'artificio e improvviserà un balletto che lascerà trasparire tutta la sua follia. Kursat preciserà che fino alle nozze Selim non potrà toccare sua figlia e pretenderà che lui ed Ezra restino alla villa. Selim accetterà le condizioni, ma non avrà il minimo rispetto per Canfeza. La ragazza sarà rinchiusa in una stanza e quando Mahir tenterà di salvarla sarà lei stessa a cacciarlo in malo modo.

Canfeza, infatti, sarà ricattata con la vita di Ezra e non potrà fare altro che rifiutare il suo amato.

L'inquietante abito che Selim imporrà a Canfeza

Nella puntata di Racconto di una notte in onda il 4 giugno, Selim mostrerà a Canfeza degli abiti che dovrà indossare. L'uomo penserà ad organizzare le nozze e per evitare che ci siano ulteriori imprevisti farà di tutto affinché tutto avvenga in fretta. Canfeza impallidirà quando tra i vestiti che Selim le mostrerà ce ne sarà uno macchiato di sangue. Emergerà, tra i ricordi dell'uomo, che in passato la donna che Selim amava si è tolta la vita poco prima di dare alla luce il loro bambino. Kursat tradirà davvero sua figlia ancora una volta? La risposta è no. Pur avendo accettato le condizioni di Selim, Kursat rivelerà a Ezra che non ha intenzione di far sposare sua figlia e che salverà Canfeza dalle mani di quel pazzo.