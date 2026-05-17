Le prossime puntate della nuova soap opera Racconto di una notte, in onda su Canale 5 dal 18 al 22 maggio, si preannunciano ricche di colpi di scena. Nei nuovi appuntamenti della settimana vedremo che Mahir scapperà con Canfeza, mentre la trama si farà tesa a causa di Ferman in ospedale dopo un brutto incidente. Tutto inizierà con la fuga disperata del protagonista pur di evitare il matrimonio combinato e proteggere la ragazza. Nel frattempo, Kursat farà una scoperta sconvolgente sulla vera e pericolosa identità del comandante Rasit. Infine, nei successivi episodi, l'ingenuità di Sureyya rischierà di rovinare definitivamente i piani dei fuggitivi, consegnando ad Afet la posizione esatta del loro nascondiglio segreto.

La fuga di Mahir: Canfeza sarà al sicuro ma la cena andrà 'storta'

Dopo la tesissima visita di Cabir a casa Yilmaz, Mahir prenderà in mano la situazione e deciderà di portare via Canfeza e sua madre dalla villa, mettendosi alla ricerca di un posto migliore dove potersi nascondere. Il protagonista, infatti, nonostante le suppliche disperate dei suoi stessi nonni, non avrà la minima intenzione di cedere ai ricatti familiari: il suo obiettivo sarà proteggere Canfeza, rifiutando definitivamente di sposare Sila e di sacrificare la propria felicità per il bene della famiglia Yilmaz.

Una volta che si saranno sistemati nella nuova casa trovata da Salih, Mahir cercherà di allentare la tensione organizzando una serata tranquilla e deciderà di preparare la sua specialità, le polpette kofte.

Qualcosa però andrà storto in cucina e la cena romantica si rivelerà totalmente immangiabile.

Il segreto svelato: il comandante Rasit è in realtà 'Boris'

Parallelamente alle vicende dei due giovani innamorati, le trame della soap si concentreranno sulla fitta rete di inganni che avvolgerà gli altri protagonisti. Il comandante Rasit accoglierà nella casa del suo defunto fratello Ezra anche Mavis e Sare. Con grande sorpresa delle tre donne, due uomini di Rasit porteranno all'improvviso nell'abitazione anche Kursat, permettendogli finalmente di riunirsi con sua madre.

L'uomo, tuttavia, sarà tutt'altro che sereno: la sua mente sarà tormentata da ben altri pensieri e sospetti, avendo appena fatto una scoperta sconvolgente sulla vera identità del comandante, ovvero che Rasit è in verità Boris.

Il dramma in ospedale: Ferman sarà sotto shock dopo l'incidente

La tensione salirà ulteriormente nelle puntate successive, spostando i riflettori sulle conseguenze di un terribile sinistro. Direttamente dal letto d'ospedale, la polizia raccoglierà la cruciale testimonianza di Ferman riguardo alle dinamiche dell'incidente. L'uomo apparirà ancora visibilmente scosso e terrorizzato dall'accaduto, al punto da non voler assolutamente lasciare la struttura sanitaria poiché la considererà l'unico luogo in cui potersi sentire davvero al sicuro. Sua madre Afet, tuttavia, insisterà con fermezza per riportarlo a casa il prima possibile, arrivando ad assicurargli solennemente che, finché lei sarà in vita, nessuno riuscirà mai a fargli del male.

La trappola di Afet: Sureyya metterà in pericolo il nascondiglio

Sureyya, mossa dalla ferma intenzione di recuperare l'anello che Mehmet le aveva regalato in passato e che sarà stato lasciato a casa degli Yilmaz, deciderà di mettersi in contatto telefonico proprio con Afet. Quest'ultima, dimostrando grande cinismo, non perderà tempo e sfrutterà immediatamente l'occasione per ingannare Sureyya, riuscendo a farsi inviare con l'inganno la posizione geografica esatta della casa segreta, in cui si staranno nascondendo Canfeza e Mahir.

Dove vedere 'Racconto di una notte' e cosa accadrà nei prossimi episodi

La nuova serie turca, Racconto di una notte, continuerà a tenere i telespettatori incollati allo schermo con i suoi continui colpi di scena.

Per chi non riuscirà a seguire la diretta televisiva pomeridiana, Mediaset Infinity renderà disponibili tutti gli episodi in streaming gratuito, sia on demand sia in contemporanea con la messa in onda su Canale 5. Le vicende di Mahir e Canfeza saranno solo all'inizio: la trappola tesa da Afet aprirà nuovi scenari drammatici e costringerà i due innamorati a lottare duramente, per difendere il loro amore segreto dalle vendette e dai ricatti delle rispettive famiglie.