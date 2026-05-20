Nei prossimi episodi della soap turca Racconto di una notte, i protagonisti Mahir Yilmaz (Burak Deniz) e Canfeza Kilimci (Su Burcu Yazgi Coşkun) diventeranno finalmente marito e moglie, ma purtroppo ci sarà l’irruzione improvvisa di Kursat Kılımcı (Gürkan Uygun).

Kursat sequestrato da Rasit

Ben presto, Asaf rinuncerà a costringere il nipote Mahir a sposare Sila. In particolare, l’anziano uomo sognerà il suo defunto figlio Mehmet, che gli dirà di lasciare libero il nipote di convolare a nozze la donna che ama. Nel contempo, i telespettatori scopriranno il segreto di Sila, ovvero che ha nascosto a tutti che in realtà il figlio che porta in grembo non è del defunto Kemal, ma di un professore sposato di Londra.

Afet invec, sarà disposta a tutto, per impedire a Canfeza di diventare la moglie di suo nipote Mahir, appena scoprirà che suo padre è Kursat, colui che in passato ha commissionato l’uccisione di suo figlio Mehmet. Tuttavia, a dare del filo da torcere alla donna ci penserà suo marito Asaf, organizzando il matrimonio di Canfeza e Mahir.

Oltre a Ezra, la nonna della sposa, alla cerimonia ci saranno anche la suocera Süreyya, Sare, Mavis, Salih, e l’ufficiale di polizia corrotto Rasit. Quest’ultimo coglierà l’occasione, per mostrare l’evento al suo fratellastro Kursat tramite una videochiamata, dopo averlo sequestrato per impedirgli di rivelare a Mahir e Canfeza che il suo vero nome è Boris.

Kursat chiede aiuto ad Afet per rintracciare sua figlia

Nel contempo, Asaf assicurerà a Mahir e Canfeza che la loro unione diventerà ufficiale anche al municipio.

Kursat invece, dopo essersi liberato, si presenterà dagli Yilmaz e farà sapere a Afet di aver bisogno del suo aiuto per non far diventare valido il matrimonio tra sua figlia e Mahir.

Su invito di sua madre Afet, Ferman farà delle indagini, e consentirà a Kursat di fare irruzione al locale in cui si svolgerà la festa nuziale di Mahir e Canfeza. Infine, dalle anticipazioni, si evince che appena si troverà faccia a faccia con sua figlia, Kursat le farà un ultimatum.

Riepilogo: Cabir ha fatto l’ennesimo avvertimento agli Yilmaz

In precedenza, Cabir, il nonno di Sila, ha avuto l’ennesima sfuriata, appena è venuto a conoscenza che Mahir ha lasciato la villa Yilmaz. L’anziano uomo ha fatto un ulteriore avvertimento ad Asaf e Afet, per aver ferito loro figlio Ferman a una gamba. Ancora una volta, Cabir ha preteso quindi, che Mahir convoli a nozze con sua nipote Sila.