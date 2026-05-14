Nei nuovi episodi di Racconto di una notte, la soap turca che dal 18 maggio 2026 occuperà la fascia pomeridiana di Canale 5, Selim Allame (Eren Vurdem) sequestrerà Sila Haroğlu (Ecem Çalhan), per riavere Canfeza Kilimci (Su Burcu Yazgi Coşkun) al suo fianco.

Mahir fa credere ai suoi nonni di aver accettato di sposare Sila

Nei prossimi appuntamenti, Mahir verrà ancora costretto a sposare Sila per proteggere i suoi nonni paterni, e per fare da padre al bambino che la giovane aspetterà dal suo defunto cugino Kemal. Tuttavia, a opporsi a queste nozze sarà la stessa Sila, dicendo a Mahir di non voler diventare sua moglie.

A quel punto, dopo essersi confidato con la sua amata Canfeza, Mahir ingannerà i suoi nonni Asaf e Afet, fingendo di aver accettato di sposare Sila, mentre in realtà vorrà aiutarla a scappare.

L’obiettivo di Mahir sarà quello di allontanare Sila da suo nonno Cabir, disposto a uccidere la nipote e gli Yilmaz se il matrimonio non verrà celebrato. Per poter preparare la fuga della sua promessa sposa, avrà bisogno del tempo necessario, così Mahir esigerà che venga fatta una festa di fidanzamento.

Sila finge un malore

Tuttavia, Afet si renderà conto che suo nipote Mahir si sta prendendo gioco di lui, così senza avvisarlo organizzerà le sue nozze con Sila, ma per fortuna non si svolgeranno. A proposito di quest’ultima, chiederà al suo promesso sposo Mahir di accompagnarla in ospedale a causa di un finto malore legato alla sua gravidanza.

Si tratterà infatti di un escamotage, per potersi dare alla fuga.

A ostacolare la ragazza ci penserà Selim, che la rapirà servendosi della complicità di Mustafa, e di Gulizar, la madre del defunto Kemal. Ancora una volta, Selim pretenderà di ricongiungersi con Canfeza, e per riuscire nel suo intento, farà credere a Cabir che sua nipote Sila sia in pericolo. Per concludere, Selim ripenserà a una donna che si è suicidata mentre era incinta, appena scoprirà che Sila è in stato interessante.

Riepilogo: Selim ha preso in ostaggio anche Canfeza

Nelle puntate precedenti, Selim si è recato a Istanbul, insieme a Ezra, Sare e Mavis tenendole in ostaggio, per riprendersi Canfeza. Quest’ultima è caduta nella trappola di Selim, visto che è finita nelle sue grinfie nel tentativo di salvare sua nonna Ezra.