Savaş riabbraccerà sua madre nelle prossime puntate di Racconto di una notte e sarà un momento molto emozionante per entrambi.

Le anticipazioni tv rivelano che Rasit intimerà a Savaş di sparire dopo aver sparato a Mahir. Il ragazzo tornerà a casa dopo qualche settimana e quando apprenderà che Canfeza ha appena sposato Mahir sarà molto deluso.

Grave rischio per Mahir in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano che presto Savaş tornerà in scena e si scoprirà che il ragazzo non è stato ucciso da Selim. Tutto avrà inizio con un messaggio che Savaş invierà sul telefono di sua madre Maviş: "So che sei preoccupata, ma non posso parlare, sono con Kursat in Olanda".

Nelle prossime puntate si scoprirà che Savaş nel messaggio ha mentito: in realtà si trova in Turchia e lavora per Rasit. Tutto inizierà ad essere più chiaro quando Mahir e Salih troveranno Orhan tendendogli una trappola. I due poliziotti inchioderanno il traditore e lo costringeranno a parlare per sapere chi si nasconde dietro al temutissimo Boris. Orhan sarà sul punto di dire che la persona che cercano è l'ispettore Rasit, ma un colpo di pistola interromperà tutto. Orhan sarà gravemente ferito, mentre Mahir correrà dietro all'intruso per capire chi si nasconde sotto il cappuccio. L'uomo sarà a un passo dalla verità, ma non riuscirà a guardare negli occhi Savaş che saprà come difendersi.

Il ritorno di Savaş emozionerà Maviş

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Savaş sparerà contro Mahir per impedirgli di scoprire la sua identità. Il ragazzo, in preda al panico racconterà a Rasit quello che è appena successo e l'ispettore andrà su tutte le furie. Rasit rimprovererà a Savaş di non aver ucciso Orhan e di aver ferito Mahir e gli intimerà di sparire. Del ragazzo non ci saranno notizie per settimane, ma poi, all'improvviso, busserà alla porta di sua madre e sarà un momento molto emozionante. Savaş riabbraccerà finalmente Maviş che lo accoglierà in lacrime. Quando Canfeza telefonerà a Sera e saprà che Savaş sta bene sarà felicissima di scambiare due parole con lui. Il ragazzo, tuttavia, apprenderà che Canfeza ha sposato Mahir e questo lo distruggerà.