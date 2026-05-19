Le trame delle nuove puntate di Racconto di una notte in programma dal 25 al 31 maggio in prima visione su Canale 5 rivelano che Mahir affronterà sua nonna Afet, accusandola di aver manipolato tutti. Selim, invece, porterà Sila nel bosco dopo averla rapita.

Mahir mette Afet con le spalle al muro

La visita di Selim sconvolgerà tutti i componenti di casa Yilmaz anche se Sevde vedrà in lui un possibile complice per dividere Mahir e Canfeza. Il poliziotto, intanto, deciderà di aiutare Sila ad organizzare la fuga mentre soffrirà per la lontananza da Canfeza.

L'uomo confiderà ad Asaf che la storia d'amore con Sila era solo un modo per permetterle di scappare a Londra. Pertanto, l'uomo darà al nipote il suo consenso per il futuro con Canfeza. Mahir metterà poi Afet con le spalle al muro, accusandola di aver manipolato tutti. Allo stesso tempo, Canfeza accetterà di lasciare il paese per proteggere il suo amato. Sare metterà al corrente Mahir di aver ricevuto delle minacce da parte di Afet. L'uomo si precipiterà al porto per fermare Canfeza in procinto di partire per la Grecia. In questa circostanza, il poliziotto scoprirà che la protagonista ed Ezra si sono nascoste altrove.

Selim porta Sila nel bosco

Le anticipazioni settimanali di Racconto di una notte rivelano che Selim porterà Sila nel bosco.

Tutti quanti crederanno che Asaf sia coinvolto nella scomparsa della ragazza. Mahir, intanto, chiederà a Canfeza di diventare sua moglie. La protagonista respingerà la richiesta, temendo ripercussioni da parte della famiglia Yilmaz. Asaf deciderà di sostenere suo nipote, raggiungendo insieme a lui Agva per chiedere ufficialmente la mano di Canfeza.

Kursat ha scoperto che Rasit è Boris

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Racconto di una notte che sono stati trasmessi a metà maggio sui teleschermi italiani, Mahir ha portato Canfeza e sua madre via dalla tenuta Yilmaz in seguito all'arrivo di Cabir. L'uomo di legge non è apparso intenzionato a sposare Sila e sacrificarsi per la sua famiglia.

Salih ha procurato un'abitazione al suo amico per soggiornare insieme alle due donne in attesa di capire cosa fare del futuro. Il comandante Rasit, intanto, ha accolto a casa del suo defunto fratello Mavis e Sare. Questi ultimi hanno portato nell'abitazione anche Kursat, che si è riunito con sua madre. L'uomo ha dimostrato di avere altri pensieri quando ha scoperto che Rasit è in realtà Boris.

Mahir, intanto, ha deciso di preparare la sua specialità gastronomica che è risultata immangiabile. L'uomo ha convinto sua madre e Canfeza ad andare a mangiare in un ristorante. In questa circostanza, i tre si sono divertiti moltissimo mettendo da parte i problemi almeno per il momento.