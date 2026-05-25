Nei prossimi appuntamenti della soap turca Racconto di una notte, Savas (Kaan Altay Köpülü) si farà vivo dopo essere sparito nel nulla. Il ragazzo metterà in pericolo la vita di Mahir Yilmaz (Burak Deniz), che rimarrà ferito durante una colluttazione.

Mahir affronta Orhan per scoprire chi è Boris

Mahir scoprirà grazie al suo amico Salih che il commissario Orhan è in procinto di scappare, proprio il giorno in cui dovrà sposare legalmente Canfenza. A quel punto, per poter apprendere chi è il misterioso Boris, senza sospettare che si tratta del comandante Rasit, Mahir affronterà Orhan, quando dovrà ricevere dei documenti.

Quest’ultimo perderà i sensi, dopo essere stato ferito da un uomo col volto coperto, che gli impedirà di svelare l’identità di Boris, colui che in passato ha ordinato a Kursat di far uccidere Mehmet Yilmaz, il defunto padre di Mahir.

La reazione di Mahir non si farà attendere, visto che inseguirà lo sconosciuto, ma a rimanere ferito al basso ventre durante lo scontro sarà lui. In particolare, Mahir riceverà un colpo di pistola per sbaglio. Dopo essere scappato, il criminale si rivelerà essere Savas, che sembrava fosse morto per mano di Selim.

Savas fa infuriare Rasit, Mahir viene soccorso da Salih

Inoltre, i telespettatori di Canale 5, scopriranno la collaborazione tra Savas e Rasit, il quale si infurierà quando apprenderà che il suo scagnozzo ha fatto del male a Mahir.

A proposito di quest’ultimo, si rifiuterà di recarsi in ospedale, dopo essere stato soccorso da Salih.

L’obiettivo di Mahir, sarà quello di diventare il marito di Canfeza in maniera ufficiale. Tuttavia, dalle anticipazioni si evince che a sorpresa, Kursat farà irruzione alle nozze della figlia per portarla via.

Riepilogo: Canfeza ha temuto che Selim abbia ucciso Savas

In precedenza, Savas avrebbe dovuto attirare in trappola Canfeza, su ordine di Selim. Il ragazzo non si è lasciato affatto intimorire, per aver messo in guardia Canfeza da Selim invitandola a scappare, tramite una conversazione telefonica. Quest’ultima è sprofondata nella disperazione totale, appena ha sentito il rumore di uno sparo, ed ha temuto che Savas sia stato ucciso da Selim.