La nuova soap turca “Racconto di una notte”, in onda su Canale 5, non sta convincendo il pubblico del prime time. I dati Auditel delle prime settimane parlano chiaro: gli ascolti risultano flop e insoddisfacenti, soprattutto se messi a confronto con la concorrenza diretta di Rai 1 e con i successi del passato delle soap turche.

Ascolti tv: i dati Auditel puntata per puntata

Analizzando le varie puntate trasmesse, emerge un trend negativo o comunque debole per la serie:

12 aprile 2026 (esordio) : 1.791.000 spettatori e 13,3% di share

: 1.791.000 spettatori e 19 aprile 2026 : 1.736.000 spettatori e 12,8% di share

: 1.736.000 spettatori e 26 aprile 2026: 1.547.000 spettatori e 11,1% di share

Il trend è evidente: la soap perde pubblico settimana dopo settimana, scendendo sotto la soglia dei 2 milioni e registrando un calo costante sia in spettatori che in share.

Il confronto con Rai 1: una sfida persa

Il vero problema per “Racconto di una notte” è il confronto diretto con Rai 1, che domina la prima serata:

12 aprile 2026 : Rai 1 vola a circa 3,4 milioni e oltre il 21% di share

: Rai 1 vola a circa 3,4 milioni e oltre il 19 aprile 2026 : Rai 1 raggiunge 3,264 milioni e 20,5%

: Rai 1 raggiunge 3,264 milioni e 26 aprile 2026: Rai 1 conquista 3,136 milioni e 20,7%

Il distacco è netto: oltre 1,5 milioni di spettatori di differenza in alcune serate. Un gap che evidenzia come la proposta Mediaset non riesca a competere con la fiction rivale.

Ascolti flop: risultati lontani dai successi del passato

I numeri di “Racconto di una notte” risultano ancora più deludenti se confrontati con le soap turche che in passato hanno dominato gli ascolti su Canale 5.

Titoli come:

Terra amara

La notte nel cuore

hanno registrato ascolti ben più solidi e continui, riuscendo a fidelizzare milioni di spettatori e diventando veri fenomeni televisivi.

Al contrario, questa nuova soap:

non supera stabilmente i 2 milioni

perde pubblico settimana dopo settimana

fatica a creare un seguito affezionato

Un quadro che porta a definire gli ascolti come flop rispetto alle aspettative.

Mediaset valuta lo stop dal prime time

Alla luce di questi risultati deludenti, secondo le prime indiscrezioni Mediaset starebbe valutando un cambio di strategia.

Tra le ipotesi sul tavolo:

sospensione dal prime time

possibile spostamento in una fascia meno competitiva

revisione della programmazione domenicale

La decisione non è ancora ufficiale, ma i numeri parlano chiaro: gli ascolti bassi e in calo potrebbero portare a una chiusura anticipata o a un ridimensionamento della soap.

Conclusione: futuro incerto per la soap turca

“Racconto di una notte” si trova oggi in una posizione critica: non solo perde la sfida degli ascolti contro Rai 1, ma registra dati insufficienti per il prime time di Canale 5.

Se il trend non dovesse invertire la rotta nelle prossime settimane, il rischio concreto è che la serie venga ridimensionata o sospesa, segnando un raro passo falso per le fiction turche nel palinsesto Mediaset.