Nuovo cambio di programmazione per Racconto di una notte, la soap turca di Canale 5 che continua a vivere una fase complicata dal punto di vista Auditel. A partire dal 18 maggio, infatti, Mediaset ha deciso di modificare il palinsesto pomeridiano cancellando La forza di una donna dal daytime per fare spazio proprio alla serie turca trasmessa fino a oggi prevalentemente in prime time.
Una scelta che arriva in un momento delicato per la soap, reduce da ascolti tutt’altro che esaltanti nella fascia serale della rete ammiraglia Mediaset.
La forza di una donna sparisce dal pomeriggio di Canale 5
Secondo le ultime indiscrezioni sulla programmazione Mediaset, l’appuntamento quotidiano con La forza di una donna verrà sospeso dal pomeriggio di Canale 5 a partire dal 18 maggio. Al suo posto arriverà Racconto di una notte, che avrà così una doppia collocazione televisiva.
L’obiettivo dell’azienda sarebbe quello di dare maggiore visibilità alla serie turca anche nella fascia daytime, cercando di intercettare il pubblico tradizionalmente affezionato alle soap pomeridiane.
Una decisione che, però, arriva dopo settimane decisamente complicate per gli ascolti della fiction in onda la domenica sera.
Ascolti negativi per Racconto di una notte in prime time
Nel prime time di Canale 5, infatti, Racconto di una notte non è riuscita a imporsi nella sfida Auditel contro la concorrenza Rai. La serie ha registrato risultati inferiori alle aspettative, perdendo nettamente il confronto con la fiction di Rai 1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento.
Nella serata del 3 maggio, la fiction di Rai 1 ha conquistato ben 3,4 milioni di spettatori, pari al 19,7% di share, mentre Racconto di una notte si è fermata a circa 1,5 milioni di telespettatori con appena l’11,6% di share.
Dati che confermano il momento difficile della soap turca, già partita sottotono nelle settimane precedenti. Anche il debutto della serie aveva infatti ottenuto ascolti modesti, con circa 1,7 milioni di spettatori e uno share poco superiore al 13%.
Mediaset prova a rilanciare la soap nel daytime
Il trasferimento nel daytime pomeridiano potrebbe quindi rappresentare un tentativo strategico da parte di Mediaset per rilanciare il prodotto e fidelizzare il pubblico delle soap quotidiane.
Negli ultimi anni, infatti, le serie turche hanno spesso ottenuto risultati migliori nella fascia pomeridiana rispetto alla prima serata, dove la concorrenza delle fiction Rai continua a dominare gli ascolti.
Resta ora da capire se il pubblico di Canale 5 premierà questa nuova collocazione di Racconto di una notte oppure se la soap continuerà a soffrire anche nel daytime.