Cambia il pomeriggio di Canale 5 a partire dal 18 maggio: al posto de La forza di una donna andrà in onda Racconto di una notte che si prolungherà anche sulla fascia di Amici, giunto alla fine della stagione.

Le anticipazioni tv annunciano grandi cambiamenti a casa Mediaset: Racconto di una notte diventa la nuova soap pomeridiana della rete ammiraglia. L'appuntamento sarà più lungo de La forza di una donna, perché non ci sarà più Amici di Maria De Filippi.

Racconto di una notte sostituirà La forza di una donna

Un nuovo pomeriggio di Canale 5 aspetta i fan in attesa del gran finale de La forza di una donna che ci sarà venerdì 22 maggio in prima serata.

La storia di Bahar e della sua famiglia si fermerà con gli appuntamenti pomeridiani domenica 17 maggio e tornerà con il gran finale in prime time. Cosa ci sarà al suo posto da lunedì 18 maggio? Racconto di una notte, la soap turca che fino ad ora è andata in onda di domenica sera, sbarcherà nella fascia pomeridiana, subito dopo Uomini e donne. La novità farà piacere ai tanti fan che nei gruppi social si erano lamentati per il protrarsi de La ruota della fortuna che porta la prima serata ad iniziare alle 22.00. Racconto di una notte ripartirà con puntate inedite e occuperà la fascia che spettava a La forza di una donna e ad Amici. Anche il talent show di Maria De Filippi, infatti, chiuderà i battenti e lo farà con una puntata speciale in prima serata domenica 17 maggio.

Canfeza e Mahir conquistano il pomeriggio di Canale 5

Le anticipazioni tv prevedono un appuntamento più lungo per Racconto di una notte che dalle 16.10 alle 16.45 trainerà Dentro la notizia. La grande storia d'amore tra Canfeza e Mahir è appena agli inizi e i due protagonisti dovranno superare molte prove prima di essere felici. Attorno all'incontro del destino dei due innamorati ruoteranno diverse storie ed emergeranno inquietanti segreti dal passato. Si scoprirà che Rasit, l'ispettore di cui Mahir si fida ciecamente, ha una doppia personalità ed è il cattivo Boris. L'ispettore Rasit, inoltre, rivelerà che è il fratello di Kursat e per questo cova rancore da una vita contro di lui. Questo non sarà l'unico segreto che emergerà: Sila, la ragazza promessa sposa a Mahir, ha mentito sul padre del bambino che aspetta.