Nelle puntate della soap turca Racconto di una notte in programmazione su Canale 5 da lunedì 25 a domenica 31 maggio 2026, la protagonista Canfeza non accetterà di diventare la moglie di Mahir, quando le chiederà la mano, poiché temerà l’opposizione degli Yilmaz.

Mahir finge un fidanzamento con Sila e si scaglia contro sua nonna Afet

Dopo l’arrivo di Selim alla villa Yilmaz, Sevde spererà che grazie all’uomo potrà far allontanare Mahir da Canfeza per farlo sposare con Sila. A proposito di quest’ultima, Mahir le offrirà il suo aiuto per fuggire, mentre sentirà la mancanza di Canfeza.

Ben presto, Mahir rivelerà a Asaf che in realtà si è fidanzato per finta con Sila, per consentirle di andare a vivere a Londra.

Dopo aver ottenuto il consenso di suo nonno per rimanere insieme a Canfeza, Mahir accuserà sua nonna Afet di aver manipolato tutti. In seguito, Canfeza accetterà di lasciare il Paese per proteggere Mahir.

Selim sospettato della scomparsa di Sila, Asaf si schiera dalla parte del nipote

Dopo essere stato avvertito da Sare delle minacce di Afet, Mahir si precipiterà al porto con l’intento di fermare Canfeza, ma scoprirà che si è rifugiata altrove insieme a sua nonna Ezra.

Nel contempo, alla villa Yilmaz sospetteranno del coinvolgimento di Selim con la sparizione di Sila, appena la porterà nel bosco.

Per finire, Canfeza rifiuterà la proposta di matrimonio di Mahir, per non fare i conti con gli Yilmaz. A gran sorpresa, dopo aver sognato il defunto figlio Mehmet, Asaf si schiererà dalla parte del nipote, all’insaputa della moglie Afet, dato che raggiungerà Agva per convincere Canfeza a sposarsi il giorno seguente.

Riepilogo: Mahir ha annunciato di voler sposare Canfeza

In precedenza, dopo essere giunto a Istanbul, Mahir ha scatenato la furia dei suoi nonni paterni Asaf e Afet, appena ha annunciato la sua intenzione di voler sposare Canfeza. In seguito, Mahir si è rifiutato di convolare a nozze con Sila, e ha trovato il modo per proteggere la sua famiglia dalle grinfie di Cabir, il nonno della giovane. In particolare, il ragazzo ha portato via Canfeza e sua madre dalla villa, in attesa di trovare un posto migliore dove nascondersi.