Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la soap turca Racconto di una notte, e nelle puntate in onda da lunedì 1 a domenica 7 giugno 2026, Mahir sarà sottoposto a un operazione, dopo essere finito in ospedale.

Mahir scopre chi è Boris grazie a Orhan, Asaf apprende della morte di Mustafa e del rapimento di Sila

Dopo essersi sposata con Mahir in maniera religiosa, Canfeza rientrerà nella sua stanza e troverà suo padre Kursat. Quest’ultimo farà un avvertimento alla figlia, visto che le dirà che Selim ucciderà Sila che tiene in ostaggio, se lei il giorno seguente diventerà la moglie di Mahir legalmente.

Spazio anche a Rasit, il quale farà una trappola a Mahir, per impedirgli di convolare a nozze con Canfeza: in particolare, il comandante corrotto organizzerà una soffiata su Orhan. Nonostante ciò, Mahir riuscirà a bloccare Orhan con la complicità di Salih, e lo convincerà a rivelargli chi è Boris, colui che in passato ha commissionato l’uccisione di suo padre Mehmet.

Nel contempo, Afet metterà al corrente suo marito Asaf della morte di Mustafa e del rapimento di Sila.

Rasit ordina a Savas di sparire, Kursat esige che la figlia sposi Selim

Successivamente, Mahir verrà operato d'urgenza, dopo essere stato ferito da Savas. A quel punto, Rasit ordinerà a Savas di far perdere le sue tracce per non aver ucciso Orhan.

Intanto, Kursat esigerà nuovamente che sua figlia Canfeza sposi Selim.

Per concludere, a casa degli Yilmaz arriverà Suzan su invito di Asaf per prendersi cura di Sureyya, invece Efsane verrà assunta da Ferman.

Riepilogo: Afet ha cacciato Canfeza dalla sua villa

In precedenza, su consiglio di Canfeza, Mahir ha deciso di aiutare Sila a scappare, così per guadagnare tempo, ha fatto credere a Cabir di aver accettato di sposare sua nipote. Purtroppo, Mahir è stato ingannato da sua nonna Afet, la quale l’ha costretto a diventare subito il marito di Sila, e ha cacciato Canfeza dalla sua villa. Tuttavia, non c’è stato alcun matrimonio, poiché Asaf ha avuto un’emorragia cerebrale. Infine, dopo essersi ricongiunta con i suoi familiari, Canfeza si è rifiutata di tornare con Mahir, ma quando gli ha comunicato la sua decisione, non è riuscita a trattenere le lacrime.