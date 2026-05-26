In occasione dei nuovi episodi di Racconto di una notte, gli spoiler dall'1 al 7 giugno annunciano nuovi intrighi e momenti di tensione: Selim rapisce Sila, mentre Canfeza dopo essere tornata a casa trova il padre ad aspettarla e non sembra affatto una visita di piacere; l'uomo infatti la esorta ancora una volta ad evitare le nozze con Mahir. Nel frattempo anche quest'ultimo rimane gravemente ferito.

Anticipazioni Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte, vedono Canfeza tornare a casa ma ad attenderla c'è suo padre che la mette alle strette: se dovesse sposare Mahir, Selim ucciderà Sila.

Nel frattempo Rasir escogita un piano per evitare le nozze tra Canfeza e Mahir: l'uomo fa arrivare una soffiata su Orhan all'orecchio del commissario di polizia. Sebbene il tranello sia stato organizzato nei minimi dettagli, Mahir con la complicità di Salih riescono a bloccare Orhan e a farsi indicare la vera identità di Boris. Purtroppo però non va tutto per il verso giusto, visto che il commissario viene ferito e quindi viene sottoposto ad un'operazione d'urgenza. Dopo aver scoperto che Savas ha fallito entrambe le missioni con Mahir e Orhan, Rasir si mostra piuttosto furioso.

Intanto tramite Afet, Asaf scopre che Mustafa ha perso la vita e che Selim tiene in ostaggio Sila. Suzan arriva in villa e riesce a farsi assumere, mentre Selim è sempre più sotto pressione perché Kursat non intende lasciare la figlia sola fin quando non sarà scongiurato il pericolo delle nozze con Mahir.

Quando va in onda la soap opera turca

La soap opera turca viene trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:10, il sabato alle ore 15:00, mentre la domenica in prime time alle ore 21:45 circa (subito dopo La Ruota della Fortuna).

Tutti coloro che intendono seguire le trame on demand possono farlo sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dove sono presenti anche gli episodi precedenti.

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, diversi appassionati della dizi turca hanno espresso una loro opinione su Racconto di una notte. Un utente ha scritto: "Stanno così fusi che hanno caricato 19 minuti sul sito quando l'episodio è durato invece circa 25 minuti. Praticamente si mangiati un blocco fra la prima e la seconda pubblicità.

Mi spiace per chi dovrà seguire le puntate dal sito perché sono organizzate malissimo". Un altro spettatore ha affermato: "Non mi piace la messa in onda nel primo pomeriggio". Infine c'è chi ha precisato che Mediaset ha intenzione di mandare in chiaro gli episodi, motivo per cui sul sito pubblica solo una breve parte di ciò che è andato in onda.